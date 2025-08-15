Adana'da Barajlarda Su Seviyesi Değişti

1) ADANA'DAKİ BARAJLARDAN 5'İNDE SU SEVİYESİ DÜŞERKEN, 2'SİNDE İSE YÜKSELDİ

ADANA'nın içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 7 barajından 5'inde aktif doluluk oranı gözle görülür oranda azalırken, 2'sinde ise az da olsa yükseldi. Ülke genelindeki kuraklık tehdidine karşın yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları da tehlikeli seviyeye geriledi. Devlet Su İşleri 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentin içme suyunu sağlayan Çatalan ile tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Seyhan Barajı'ndaki oranlar geçen yıla göre az da olsa yükselirken, ilçelerdeki 3 barajın su seviyesi düştüğü bildirildi. Buna göre ölçümlerde Çatalan Barajı'ndaki aktif doluluk oranı yüzde 4'ten yüzde 14'e, Seyhan Barajı'ndaki aktif doluluk oranı ise yüzde 7'den yüzde 16'ya yükseldi. İlçelerdeki Yedigöze Barajı'nın aktif doluluk oranı 37'den 17'ye, Nergizlik Barajı'nda yüzde 23'ten yüzde 17'ye, Kozan Barajı'nda ise yüzde 22'den yüzde 13'e düştüğü belirlendi. Ülke genelindeki kuraklık tehdidine karşın yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

2) DEPREMZEDELER İÇİN AHIR TEMELİ ATILDI

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, depremzedeler inşa edilecek 23 ahırı ilkinin temeli atıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin vurduğu Nurdağı ilçesinde ahırı yıkılan hak sahipleri için yapılacak toplam 23 ahırın inşası kapsamında ilk temel atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerine 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. Kredinin geri ödemesi ise 20 yıl vadeyle gerçekleştirilecek.

Gedikli Mahallesi'nde temel atma törenine; Nurdağı Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Gaziantep İl AFAD Müdürü Mahmut Coşkun ve hak sahipleri katıldı.Törende konuşan Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, "Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Gedikli Mahallesinde ilk ahır temelini atıyoruz. Rabbim Hayırlı uğurlu eylesin, Bu temel ile birlikte inşallah TÜREKVET kayıtı olan ve depremden öncesinde son bir yılda aktif hayvancılık yapan vatandaşlarımızdan toplam 23 hak sahibimizin temellerini atacağız. Nurdağı Depremde en çok etkilenen yerlerden birisidir. Bu zararların giderilmesi kapsamında da birçok işler yapılıyor. Konutlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor.7 bin 400 konuttan 3 bin 500'ü hak sahiplerimize teslim edildi. Ahır sahibi hak sahiplerimize AFAD başkanlığımız hayvan yetiştiricilerine bir kredi desteği sundu. Bu destek kapsamında da ahırlar yapılacak. Bize destekleri olan Başta Sayın Cumhurbaşkanımza, bakanlarımıza teşekkürlerimiz sunuyoruz" dedi.Yapılan en kısa sürede tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini belirten Kaymakam Erciyas, projeye emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.