Adana'da Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Adana'da Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Adana\'da Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı
11.04.2026 18:50
Adana'da sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hayati tehlikesi yok.

ADANA'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşüp boğulma tehlikesi geçiren Ç.Ü.Ç. (15), çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Suya girerek çocuğu boğulmaktan kurtaran Tolgahan Tümer, "Gençler serinlemek içinde sulama kanalına giriyor ancak canlarını tehlikeye atıyorlar. Burada boğulanları da görmüştüm o sebeple çocuğun böyle bağırışını da duyunca dayanamadım, atlayıp kurtardım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalının kenarında yürüdükleri sırada dengesini kaybeden Ç.Ü.Ç., suya düştü. Ç.Ü.Ç.'nin suda çırpındığını gören arkadaşları "Yardım edin, arkadaşımız boğuluyor" diyerek bağırdı. Çocuğun suda çırpındığını gören Tolgahan Tümer, suya atlayarak çocuğu kanalın kıyısına getirdi. O sırada Feyyaz Onamlı ise uzattığı demir çubuk ile Ç.Ü.Ç.'yi ve Tolgahan Tümer'i kanaldan çıkardı. Olayın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kadedildi. Kanaldan çıkartılan C.Ü.Ç., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

'ÇOCUĞUN BAĞIRIŞINI DUYUNCA DAYANAMADIM'

C.Ü.Ç.'ü boğulmaktan kurtaran Tolgahan Tümer, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Burada 3 arkadaş otururken çocuğun birisinin ayağı takılıp kanala düşmüş. Yanındaki arkadaşları 'Arkadaşımız boğuluyor' diye bağırıyordu, ben sesleri duyup geldim. Çocuğun kanala battığını görünce suya atlayıp onu kurtardım. Yanımda demir getirmiştim, bize onu uzattılar demire tutunup kanaldan çıktık. Daha öncede buraya düşen bir kişiyi kurtarmıştım. Maalesef burada böyle vakalar oluyor. Gençler serinlemek içinde sulama kanalına giriyor ancak canlarını tehlikeye atıyorlar. Burada boğulanları da görmüştüm o sebeple çocuğun böyle bağırışını da duyunca dayanamadım, atlayıp kurtardım."

Hastaneye kaldırılan Ç.Ü.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Adana'da Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Advertisement
