Baraja düşen helikopter için kritik kurtarma operasyonu! Akıbeti belli oldu - Son Dakika
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Baraja düşen helikopter için kritik kurtarma operasyonu! Akıbeti belli oldu

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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ederken su almak için gittiği baraj gölüne düşen helikopterin parçaları çıkarıldı. Parçaların TIR ile önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya götürüleceği bildirildi.

08.08.2024 18:09
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Adana'da 2 Ağustos'ta meydana gelen orman yangını sırasında su almak için gittiği baraj gölüne düşen ve 5 kişinin yüzerek kurtulduğu helikopterin enkazı sudan çıkarılarak parçalanmaya başlandı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde Tirezek mevkisinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken düştü. Helikopterdeki 5 kişi, barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı.

Su alırken baraja düşen helikopter çıkarıldı! Enkaz şimdi Rusya yolcusu

Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı 5 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma yapıldı.

Su alırken baraja düşen helikopter çıkarıldı! Enkaz şimdi Rusya yolcusu

200 TONLUK VİNÇLE ÇIKARILDI

Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. JÖAK ve SAK timleri, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı. Baraj gölünün derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü.

Su alırken baraja düşen helikopter çıkarıldı! Enkaz şimdi Rusya yolcusu

Helikopterin, toplamda 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonuyla yüzeye yaklaştırılıp, botlarla kıyıya çekilmesi, sonra da vinçle karaya taşınması planlandı. Suda çalışan timler, helikopteri balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkardıktan sonra motorlu botlarla yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda enkazı, 200 tonluk vinçle karaya çıkardı. Bölgedekilerin ilgiyle takip ettiği çalışmalar gece saatlerinde son buldu.

Su alırken baraja düşen helikopter çıkarıldı! Enkaz şimdi Rusya yolcusu

Sudan çıkarılan helikopterin pervanelerinin kırıldığı ve gövdesinin hasar aldığı görüldü. Parçalanıp vinçle TIR'a yüklenecek helikopterin enkazının Rus mürettebatın ve şirketin kontrolünde de parçalara ayrılacağı ve inceleme için önce Ankara'ya, ardından Rusya'ya gönderileceği öğrenildi. Helikopter, karada parçalara ayrılmaya başlandı.

Su alırken baraja düşen helikopter çıkarıldı! Enkaz şimdi Rusya yolcusu
Baraja düşen helikopter için kritik kurtarma operasyonu! Akıbeti belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baraja düşen helikopter için kritik kurtarma operasyonu! Akıbeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • oktay sayar: Rus taka tukaları ,pek güvenilir değil 0 2 Yanıtla

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