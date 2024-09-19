Adana'da İHA Yarışmaları Başladı - Son Dakika
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Adana'da İHA Yarışmaları Başladı

Adana\'da İHA Yarışmaları Başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İHA yarışmalarında 44 uluslararası, 29 yerel takım finale kaldı.

19.09.2024 18:49
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Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları" başladı.

Türkoğlu ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'nde organize edilen uluslararası İHA yarışmasına başvuran 685 takımdan, tüm süreci başarıyla tamamlayan Türkiye, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Özbekistan ve Pakistan'daki 14 ilden 44 takım finalist oldu.

Liseler arası İHA yarışmasında da 1648 takımdan tüm süreci başarıyla tamamlayan 12 ilden 29'u finalist olmaya hak kazandı.

Türkiye'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezleri, BİLSEM, deneyap teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri ve bilim atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri ile ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerinden oluşan katılımcılar, yarışmanın arama-kurtarma, ilk yardım, istihbarat toplama, yangın söndürme, terörle mücadele ve taşımacılık alanlarında yeteneklerini sergileyecek.

23 Eylül'de sona erecek uluslararası İHA yarışlarında birinci takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin, üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek.

Liseler arası İHA yarışlarındaysa ilk sıradaki takım 100 bin, ikinci takım 80 bin ve üçüncü takım 60 bin lira alacak.

Kaynak: AA

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