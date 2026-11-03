Adana\'da otizmli üniversite öğrencisi masa tenisi antrenörü olmak için eğitim alıyor

Adana'da Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki otizmli Mahmut Balaban, masa tenisi antrenörü olma hedefiyle eğitim alıyor.

Sarıçam ilçesinde yaşayan Balaban'a henüz 3 yaşındayken otizm teşhisi konulmasının ardından ailesi, spora ilgisini fark ettikleri oğullarını çeşitli kurslara yönlendirdi.

Katıldığı kurslarda masa tenisi oynamayı öğrenen Balaban, 12 yaşından itibaren bu branşa ilgisini sürdürdü.

İki yıl önce Sarıçam TOKİ Anadolu Lisesinden mezun olan Balaban, üniversite sınavındaki başarısının ardından özel yetenek sınavını da geçerek Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne girmeye hak kazandı.

Eğitimini sürdüren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, mezuniyetinin ardından başarılı bir masa tenisi antrenörü olmayı amaçlıyor.

"İleride antrenör olmak istiyorum"

Mahmut Balaban, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini, branşının ise masa tenisi olduğunu söyledi.

Masa tenisinde kendini geliştirmeyi hedeflediğini belirten Balaban, "İleride antrenör olmak istiyorum." dedi.

Baba Musa Balaban, hem sporda hem de üniversite eğitiminde gösterdiği başarıdan dolayı oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Oğlunun azmiyle diğer otizmli bireylere de örnek olduğunu vurgulayan Musa Balaban, "Çocuğumuzla gurur duyuyoruz, bizim medarıiftiharımızdır. Kendi imkan ve çabalarıyla gelip gidiyor, biz hiçbir şeyine karışmıyoruz. Kendisinin ve bizim çabalarımızla bir yere gelmesini umuyoruz." diye konuştu.

Sınıf arkadaşı Egemen Suat Dokur da Balaban ile çok iyi anlaştıklarını anlatarak, "Boş vakitlerimizde bizimle beraber vakit geçiriyor, oturup sohbet ediyor, bizimle kaynaşıyor. Mahmut çok iyi bir insan, sınıfımızda bulunan herkes onu seviyor." ifadelerini kullandı.