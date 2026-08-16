Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sağanak yağış ve rüzgar, sokakları suyla doldurdu, bir evin çatısı uçtu.

ADANA'da aniden bastıran sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu.

Kentte saat 12.30 sıralarında başlayan sağanak, kısa sürede şiddetini artırarak etkili oldu. Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki tren hattı köprüsünün altındaki yolu su bastı. Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı yolu ulaşıma kapattı.

'SESTEN ÇOK KORKTUM'

Ayrıca Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin çatısı da kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı, sokaktaki elektrik tellerinin üzerine düştü. Gürültüyle panik yapan mahalleli Osman Ünal (40), "Büyük bir ses duydum. Önce bizim evin çatısı uçtu zannettim. Dışarı çıkınca elektrik tellerinin üzerinde bir çatı olduğunu gördüm. Çıkan sesten çok korktum" dedi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, mahalledeki elektrik akımını keserek tellerin onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
13:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
13:37
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in tutuklanma nedeni Suçlamalar hayli ağır
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:41
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
12:02
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 17:39:40. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.