Adana'da Silahlı Saldırı: Aile Korku İçinde

10.04.2026 10:41
Adana'da polis taklidi yapan maskeli saldırganlar, Münire ve oğlu Yusuf Coşkun'u ağır yaraladı.

ADANA'da evlerine zorla girip kendilerini polis olarak tanıtan yüzlerinde silikon maske bulunan 4 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan Münire Coşkun (45) ile oğlu Yusuf Coşkun (26) taburcu oldu. Münire Coşkun, "Karnımdan vurulunca öleceğimi düşünüp dua ettim. Korkarak yaşıyoruz. Bu caniler resmen bizi katletmeye gelmişti o gün, can güvenliğimiz yok" dedi.

Olay, 25 Mart'ta Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun ailesinin oturduğu tek katlı eve gelen ve yüzlerinde silikon maskesi bulunan 4 saldırgan, kapıyı kırarak içeri girdikten sonra iddiaya göre " Polis, yere yatın" diye bağırdı. Ardından saldırganlar tabancalarla evdeki anne ve 2 oğluna rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Münire Coşkun ile oğlu Yusuf Coşkun'a isabet ederken, büyük oğlu F.C. ise camdan atlayarak kurtuldu. Anne ile oğlunun ağır yaralandığı olayın ardından saldırganlar koşarak uzaklaştı. F.C.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Münire ve Yusuf Coşkun, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi.

SİLİKON MASKELİ SALDIRGANLAR

Yoğun bakımda tedavi gören Münire ve Yusuf Coşkun taburcu edildi. Coşkun ailesinin çocuklarına tetikçilik yaptırmak istediği iddia edilen şüpheliler tarafından saldırının gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilirken, polis, saldırganların kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'KARNIMDAN VURULUNCA ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM'

Olay günü yaşadıklarını anlatan Münire Coşkun, "Çocuklarımla uyuduğum sırada kapıdan ses geldi. Kapıyı oğlum araladı. 'Polisiz' demeye kalmadan ateş etmeye başladılar. Oğlum 'kaç' diye bağırdı. Oğlum pencereden atladı. Ben de 7 yaşındaki küçük çocuğumu pencereden çıkarmaya çalışırken sırtıma bir mermi isabet etti. Döndüğüm sırada karnıma da kurşun isabet etti. Karnımdan vurulunca öleceğimi düşünüp, dua ettim. Daha sonra çocuğumun üzerine düştüğüm sırada koluma bir mermi daha isabet etti, ardından bir kurşun daha geldi" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA'

Korkarak yaşadığını belirten Coşkun, yetkililerden şüphelilerin yakalanmasını talep etti. Coşkun, "Bu caniler resmen bizi katletmeye gelmiş. Can güvenliğimiz hala tehdit altında, sürekli oğlumu tehdit ediyorlar. Şikayetçi olduk, buna rağmen polis ekiplerine sürekli asılsız ihbarlarda bulunuyorlar. Korkarak yaşıyoruz. Son 2 yıldır sabahlara kadar uyuyamıyoruz, nöbet tutarak ancak dinlenebiliyoruz. Çocuklarım lavaboya giderken peşlerinden gidiyorum, dışarı çıktıklarında arkalarından ayrılmıyorum. Bu kadarını yapabileceklerini bilmiyordum. Evimize gelip kadına ve çocuğa silah sıkacaklarını hiç düşünmedim. Saldırganlar oğlumu yanlarına almak istedi. Sanal medyada, eve gelip bazı kişilere küfretmesini istediler. Biz kabul etmeyince aramızda husumet başladı" dedi.

'BACAĞIMDAKİ KEMİKLER PARAMPARÇA OLDU'

Olay günü bacaklarından vurulduktan sonra ağır ameliyatlar geçirdiğini aktaran Yusuf Coşkun, "Silahlı saldırı sırasında evde yatıyordum. Beşinci merminin isabet etmesinin ardından ayağa kalktım, ne olduğunu anlayamadım. O sırada annemi yerde yatarken gördüm. Gözümü hastanede açtım. Şüpheliler maskeliydi, hiçbir anlam veremedim. İki hafta boyunca yoğun bakımda kaldım. İki kez ağır ameliyat geçirdim. Bacağıma 7 kurşun isabet etti, paramparça oldu. Sırtımda da bir kurşun var, onun için de ameliyat olacağım" diye konuştu.

'MOLOTOFKOKTEYLİ ATTILAR'

Şüphelilerin daha önce kendilerini tehdit ettiğini ve evlerine saldırı düzenlediğini belirten Coşkun, "Daha önce bu kişiler, abim motosiklet üzerindeyken üzerine bir şarjör mermi boşalttı ancak isabet etmedi. Ardından evimize gelerek molotofkokteyli attılar. Her defasında bizi tehdit ettiler. Kendilerinden şikayetçi olduk ancak evimize gidemiyoruz. Olaydan sonra da sanal medyada yaptıkları yorumlarla tehditlerini sürdürdüler. Yetkililerden bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Coşkun, Güvenlik, Güncel, Adana, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı: Aile Korku İçinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
Kütük diye eline aldı, timsah çıktı Yaşadığı şok kamerada Kütük diye eline aldı, timsah çıktı! Yaşadığı şok kamerada
Savaşta Rusya kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket Borç defterini kapattı Çelik’ten Konya’da gönülleri ısıtan hareket! Borç defterini kapattı
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
10:34
Onu daha önce böyle görmediniz Lucescu’ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
