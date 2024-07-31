Adana'da Silahlı Saldırıda Ölü Numarası Yapan Adam Kurtuldu - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırıda Ölü Numarası Yapan Adam Kurtuldu

Adana\'da Silahlı Saldırıda Ölü Numarası Yapan Adam Kurtuldu

Adana'da oğlu tarafından silahlı saldırıya uğrayan Rifat Babat, duruşmada ölü numarası yaparak hayatta kalmayı başardığını anlattı. Saldırı sonucunda eşini kaybeden Babat, oğlundan şikayetçi oldu. Saldırganın sosyal medyada paylaşımları da ortaya çıktı. Olaydan sonra tutuklanan saldırgan ve diğer şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada Babat'ın ifadesi üzerine saldırgan suçunu itiraf etti ve akıl sağlığı ile ilgili rapor alınması talep edildi.

31.07.2024 10:41
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ADANA'da oğlu İsmail Babat'ın (37) silahlı saldırısında ağır yaralan Rifat Babat (63), duruşmada ölü numarası yaparak kurtulduğunu anlattı. Saldırıda eşini kaybeden Rifat Babat, oğlundan şikayetçi oldu.

Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde oturan İsmail Babat, iddiaya göre 16 Ocak 2018'de emekli uzman çavuş olan bacanağı Nuri Özdemir'i (49) tabancayla öldürdü. İsmail Babat, denetimli serbestlikle geçen yıl mayıs ayında tahliye oldu. İsmail Babat'in babası Rifat ve üvey annesi Hürü arasında iddiaya göre ailevi nedenlerle husumet oluştu. İsmail Babat, 21 Kasım 2023'te yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle babası ve üvey annesini evlerine giden yolda pusu kurarak beklemeye başladı. Babasının otomobilini gören İsmail Babat önce av tüfeğiyle, fişek bitince de tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda yaralanan Rifat ve Hürü Babat çifti, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hürü Babat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Cinayet şüphelisi İsmail Babat'ın, olaydan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Babat, yayınladığı görüntüde, "İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın" dediği görüldü.

Olaydan 2 gün sonra yakalanıp tutuklanan İsmail Babat, birlikte hereket ettiği ileri sürülen amcası Adil Babat (46) ile yeğeni A.B. (17) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına katılan Rifat Babat, ilk kez ifade verdi.

'PUSU KURDULAR'

Olay günü eşi ile birlikte dünürlerinin yemek davetine gittiklerini belirten Rifat Babat, "Yemekten sonra saat 15.00 gibi eve gitmek için yola çıktık. Eve yaklaştığımızda yol kenarında yeğenim A.B. bir aracın içinden kafasını çıkartıp sırıttı, kardeşim Adil ise yolun köşesine gizlenmişti. Onları görünce pusuya düştüğümü anlayıp gaza bastım. Bir anda silahlar patlamaya başladı. Kaç silahla kaç kişi ateş etti bilmiyorum. Araçla evin önüne kadar geldim. Arabayı durdurdum, benim ve eşimden kan akıyordu. Sanıyorum okulun oradan sıkan Adil'di, yolda sıkan ise oğlum İsmail'di. Eşim bayıldı, ben de ölmüş numarası yaptım. Öldüğümü sanıp daha fazla ateş etmediler. Bana pusu kuran oğlum İsmail, kardeşim Adil ve yeğenim A.B.'den şikayetçiyim" dedi.

OĞLU SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Babası Rifat Babat'ın ifadesi üzerine söz hakkı verilen sanık İsmail Babat, psikolojisinin iyi olmadığını belirterek, "Babam atamdır. Evimi bastı, ölümden döndüm. Ben öksüz büyüdüm. Babam ve üvey annem hayatı bana zindan etti. Olayı yapan benim. Olay anında şuurumu kaybettim. Bana suç işlettiler, infazımı yaktılar, cinnet geçirttiler" diye konuştu. Adil Babat ise iftiraya uğradığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİN

Sanık İsmail Babat'ın avukatı, müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia ederek tam teşekküllü bir akıl hastanesine sevk edilerek akıl sağlığı ile ilgili rapor alınmasını istedi, ayrıca, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, İsmail Babat ve A.B.'nin tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı olay yerinde keşif yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Adana, Mahkeme, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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