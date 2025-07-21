Adana'da Suç İstatistikleri Açıklandı

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, önceki yılın haziran ayı ile bu yılın haziran ayındaki istatistiklere göre kentteki 'Kasten öldürme' suçunun 6'dan 7'ye yükseldiğini, 'Kasten yaralama' suçunun ise 738'den 702'ye düştüğünü açıkladı.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda, İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek de katıldı.

'DAHA İYİYE GİDECEĞİZ'

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, kolluk kuvvetleri ve diğer kurumların işbirliği içerisinde çalıştığını belirterek, "Adana'da tüm suç türlerinde istatistiki olarak iyileşmeler var. Devletimizin tüm birimleri 7 gün 24 saat, canla başla çalışıyorlar. Adana adına ilgili tüm birimlerimize teşekkür etmek istiyorum. Adana Emniyet Müdürlüğünün kadrosu 500'e yakın polisin katılımıyla genişliyor. Bundan sonra bu noktada daha da iyiye gideceğimizi hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

15 TERÖR OPERASYONU DÜZENLENDİ

Terörle mücadelenin ülkenin değişmeyen gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizen Köşger, "Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Terör örgütlerine son ayda 15 operasyon düzenlendi. Bunlarda 15'e yakın kişi tutuklandı. Sağ, sol, dini istismar eden, bölücü terör örgütü de dahil hepsine yönelik yapılan operasyonlar bunlar" dedi.

SUÇLARA İLİŞKİN İSTATİSTİĞİ PAYLAŞTI

Çeşitli suçlara karşı gerçekleştirilen operasyon ve yaşanan olaylarla ilgili rakamları paylaşan Köşger, 2024 Haziran ayı ile bu yılın haziran ayını kıyaslayarak, 'Kasten öldürme' suçunun 6'dan 7'ye, 'Tehdit' suçunun 601'den 656'ya, 'Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' suçunun 12'den 14'e, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçunun ise 82'den 91'e yükseldiğini söyledi. Vali Köşger, 'Kasten yaralama' suçunun 738'den 702'ye, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçunun 15'den 9'a, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunun 40'dan 35'e, 'Cinsel taciz' suçunun 21'den 20'ye, 'Cinsel saldırı' suçunun ise 23'ten 22'ye düştüğünü kaydetti. Vali Köşger, ayrıca haziran ayı boyunca 240 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 273 kişi hakkında adli işlem uygulandığını, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 799 kişinin de yakalandığını belirtti.

ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

Organize suç örgütleri ve narkotik suçlara yönelik çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Köşger, "Organize suçlara yönelik 6 operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 7'si tutuklanırken, 2'sine de adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ayrıca organize nitelik taşıyan bir suç örgütü de çökertilmiştir. Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 156 operasyonda yakalanan 127 kişi tutuklandı, 24 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 13 kilo 273 gram esrar, 26 kilo 864 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram eroin, 196 gram kokain, 197 kök Hint keneviri, 95 bin 556 sentetik ecza ile 1194 uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

3 BİN 149 DÜZENSİZ GÖÇMENE İŞLEM

Yasa dışı göç ve göç yönetimiyle ilgili çalışmalara da değinen Köşger, şunları söyledi:

"Adana'da Suriyeli sayısı 200 binin altına düştü. Düzensiz göç ile ilgili sabit noktalarda denetimler var. Ayrıca mobil denetim aracıyla da denetimleri sürdürüyoruz. Karataş sahiline de mobil denetim aracı gönderdik. Düzensiz göçle ilgili faaliyetleri artırarak devam ediyoruz. Denetimlerde 71 bini aşkın kişiye kimlik kontrolü yapıldı, 3 bin 149 düzensiz göçmen hakkında da gerekli işlemler başlatıldı."

Köşger, haziran ayında trafik kazası sonrası 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, trafik denetimlerinin devam edeceğini belirtti.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,