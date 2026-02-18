Adana\'da Usulsüz Reçete Operasyonu: 69 Gözaltı

ADANA merkezli 10 ilde, para karşılığı elde ettikleri kimlik numaralarına usulsüz reçete düzenletip, birlikte hareket ettikleri eczane sahipleri ve ecza depolarından aldıkları ilaçları, yasa dışı yollarla yurt içi ve yurt dışında sattıkları belirlenen çeteye yönelik 'Son Reçete' operasyonunda 69 şüpheli gözaltına alındı. 87 milyon lira değerindeki mal varlıklarına tedbir konulan şüphelilerden 34'ü tutuklandı. SGK'nın, kamu zararını tespiti için çalışması sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, usulsüz reçete ile temin ettikleri, bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hap olmak üzere antibiyotik, insülin, ağrı kesici gibi ilaçların, yasa dışı yollarla satışını yaptığı belirlenen çeteye yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, aralarında devlet hastanesinde görevli doktor, eczacı, hemşire ve ilaç deposu çalışanlarının da bulunduğu 69 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, elde ettiği ilaçların bir kısmını uyuşturucu bağımlılarına sattığı, bir kısmını da yurt dışına çıkardığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, para karşılığı kimlik numaralarını aldığı akrabaları, tanıdıkları ve yaşadıkları mahallelerdeki kişiler adına, doktor U.U.'ya reçete düzenlettiği belirlendi. Şüphelilerin, usulsüz yazılan reçetelerle Adana ve Diyarbakır'da birlikte hareket ettikleri eczanelerden aldıkları ilaçların da satışını yaptıkları saptandı.

DUBLÖR HASTALARLA USULSÜZ RAPOR

Öte yandan, Hepatit C hastası şüpheliler S.İ. ve R.O.'nun, çete üyesi şüphelilerle birlikte hastaneye giderek kan ve idrar tahlili verdiği, hasta olmayan kişilere sağlık raporu düzenlendiği belirlendi. Dublör hastaların yardımıyla düzenlenen raporların ardından yazılan reçetelerle temin edilen ilaçların, yasa dışı olarak satıldığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, bu tespitlerle, 16 Şubat'ta Adana merkezli İzmir, Konya, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Batman, Osmaniye ve Mardin'de, 'Son Reçete' adını verdikleri operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda da farklı türlerde 1622 kutu ilaç ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip, aralarında para trafiğini ise 'borç-alacak' olarak savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 25'i adli kontrol şartı, 10'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), kamu zararını tespit etmek için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ise yaklaşık 87 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandı.