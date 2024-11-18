ADANA Dünya Diyabet Günü'nde anlamlı toplantı: Tip 1 Diyabetle Yaşamak - Son Dakika
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ADANA Dünya Diyabet Günü'nde anlamlı toplantı: Tip 1 Diyabetle Yaşamak

ADANA Dünya Diyabet Günü\'nde anlamlı toplantı: Tip 1 Diyabetle Yaşamak

BAŞKENT Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Şehir Hastanesi iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 'Tip 1 Diyabetle Yaşamak' konulu etkinlik gerçekleştirdi.

18.11.2024 18:31  Güncelleme: 18:36
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BAŞKENT Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Şehir Hastanesi iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 'Tip 1 Diyabetle Yaşamak' konulu etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, diyabetin önemine dikkat çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonellerinden değerli bilgiler edindi.

14 Kasım, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Diyabet Günü olarak kutlanarak, diyabetin global bir sağlık sorunu olduğunu vurgulamak için önemli bir fırsat sundu. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, diyabetin çeşitli yönlerine dair katılımcılara kapsamlı bir eğitim sunularak, hastaların ve toplumun bu konuda daha bilinçli olmasına katkı sağlandı. 'Tip 1 Diyabetle Yaşamak' konulu etkinlikte, katılımcılara Tip 1 diyabetin yönetiminden insülin tedavisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan değerli bilgiler sunuldu.

Kan şekeri seviyelerinin neden dalgalandığına ve bu dalgalanmaların tedaviye nasıl yansıdığına değinen Prof. Dr. Okan Bakıner sunumunda, uygunsuz tedavi, mide boşalmasındaki gecikmeler, insülin antikorları ve eşlik eden hastalıkların kan şekeri üzerindeki etkilerini anlattı. Ayrıca, kan şekeri kontrolünde başarıya ulaşmak için tedavi yöntemlerinin nasıl doğru bir şekilde uyarlanması gerektiği üzerine dikkat çekerek, kan şekeri dalgalanmalarının yönetilmesinin, diyabet tedavisinde ne kadar kritik olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Mehtap Evran, Tip 1 diyabetin tanı süreçlerinden bahsederek, bu hastalığın insülin eksikliği sonucu geliştiğini ve nasıl yönetilmesi gerektiğini anlattı. Sunumda, özellikle Tip 1 diyabetin otoimmün bir hastalık olduğu ve pankreasın beta hücrelerinin tahrip edilmesiyle kan şekerinin düzenlenemediği vurgulandı. Doç. Dr. Evran, erken teşhis ve insülin tedavisinin hastaların yaşam kalitesini artırmadaki önemine de değindi. Ayrıca, hastalığın tanısında HbA1c testinin yanı sıra açlık kan şekeri ve tokluk testlerinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Doç. Dr. Gülhan Cavlak ise diyabetin akut komplikasyonları üzerine önemli bilgiler sundu. Hipoglisemi ve diyabetik ketoasidoz gibi komplikasyonların hızlı bir şekilde nasıl teşhis edilebileceği ve yönetilebileceği konusunda temel bilgiler aktardı. Özellikle hipoglisemi durumunun üç evrede sınıflandırıldığını ve her evrede nasıl müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Diyabetik ketoasidozun nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerine de değinen Cavlak, hastaların komplikasyonlardan nasıl korunabileceklerine dair önerilerde de bulundu.

Doç. Dr. Gülay Şimşek Bağır da insülin tedavisindeki güncel yöntemlerine ve kullanımlarına dair ayrıntılar sundu. İnsülin tedavisinin Tip 1 diyabetli hastalar için yaşam kalitesini iyileştirmede nasıl büyük bir öneme sahip olduğunu anlattı. Doç. Dr. Bağır, insülin tedavisinin kişiye özel olarak belirlenmesi gerektiğini ve tedaviye uyum sağlamak için hastaların bilinçli bir şekilde eğitim almasının önemini vurguladı.

Karbonhidrat sayımının diyabet yönetimindeki rolünü anlatan Diyetisyen Beyza Ölçülü, karbonhidratların kan şekeri üzerindeki etkisi ve bu etkilerin nasıl kontrol edilebileceği konusundaki bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ölçülü, öğünlerde tüketilen karbonhidrat miktarının doğru bir şekilde hesaplanmasının, insülin dozlarının ayarlanmasında büyük bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, karbonhidrat sayımının diyabetliler için nasıl bir alışkanlık haline getirilebileceği ve yaşam tarzına nasıl entegre edilebileceği üzerine bilgileri de paylaştı.

Diyabetle yaşayan bireyler ve sağlık profesyonelleri için büyük önem taşıyan etkinlikte katılımcılar, sunumlar sayesinde diyabetin akut komplikasyonları, tedavi yöntemleri ve diyabet yönetimi konusunda daha bilinçli hale geldiler. Etkinlik, diyabetin sadece bir hastalık değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sorunu olduğunu ve doğru yönetildiğinde kişilerin hayat kalitesini önemli ölçüde artırabileceğini vurguladı.

Başkent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle Yüreğir Başkent Hastanesi'nde 'Tip 1 Diyabetle Yaşamak' konusuyla gerçekleşen toplantıya çok sayıda Tip 1 diyabet hastası ve yakını katıldı. Toplantıda katılımcılara Tip 1 diyabetin tanı ve tedavi süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca, toplantı boyunca konuklara çeşitli teknolojik gelişmelerin ve tedavi metotlarının kullanımları hakkında açıklamalar yapıldı. Etkinlikte ayrıca hastaların diyabetlerine uygun ve erişimine açık yiyecek-içecek ikramı da sunuldu, böylece hastaların beslenme ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler de katılımcılarla paylaşıldı.

Dünya Diyabet Günü'nde gerçekleşen bu etkinlik, diyabetin etkili bir şekilde yönetilmesi için doğru bilgi ve eğitim almanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu tür etkinliklerle diyabet hastalarına ve sağlık profesyonellerine sürekli destek vermeye devam edecektir. Katılımcılar, etkinlik sonunda elde ettikleri bilgilerle hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlıklarını daha iyi yönetebilecekler.

Haber: Muhammet Fatih YAVUZ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ADANA Dünya Diyabet Günü'nde anlamlı toplantı: Tip 1 Diyabetle Yaşamak - Son Dakika

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