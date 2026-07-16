15 Temmuz'un 10. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma programları - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma programları

15 Temmuz\'un 10. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de anma programları
16.07.2026 00:19
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Etkinliklerde saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, konuşmalar ve yürüyüşler yapıldı. Valiler, darbe girişiminin 10. yılında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, darbe girişiminin 10. yılında aynı inanç ve kararlılıkla bir arada olduklarını söyledi.

Meydanda milletin ayağa kalkışını ve devletin milletiyle bütünleşmesini bir kez daha haykırdıklarını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"10 yıl geçti. Acımız eksilmedi ancak hafızamız derinleşti. Sorumluluğumuz büyüdü, birlik ve beraberliğimizin kıymeti çok daha fazla arttı. Artık görevimiz 15 Temmuz'u yalnızca anmak değil, anlamak, anlatmak ve yaşatmaktır. Bu hafıza Türkiye Yüzyılı'nın da güçlü dayanaklarından birisi olacaktır. Çünkü Türkiye Yüzyılı kendi iradesiyle yürüyen, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkan bir milletin yüzyılıdır. Türkiye'nin yarınları geçmişini unutmayan, değerlerine sahip çıkan, cumhuriyetine, demokrasisine, bağımsızlığına, mukaddesatına ve vatanına bağlı gençlerin omuzlarında yükselecektir."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan darbe girişimine ilişkin video sahnedeki ekrandan izlendi.

Programda Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda kentte düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" kapsamında 2 bin 500 metrelik parkurda sancağı son taşıyan milli sporcu Beyzanur Seylan, Türk bayrağını Vali Yavuz'a teslim etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programındaki konuşması ekrandan yayımlandı.

Kentte MHP Adana İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma dağıtıldı.

Mersin

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara, Vali Atilla Toros ile kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Türk bayraklarıyla Silifke Caddesi'nden yürümeye başlayan katılımcılar, Cumhuriyet Alanı'na ulaştı.

Alanda gerçekleşen "Anma Programı"nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Belgeseli'nin izlendiği programda, 15 Temmuz gazisi Tugay Toprak yaşadıklarını anlattı.

Öğrenciler tarafından şiir okunan etkinlikte, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"na katılan sporcular koşudan getirdikleri sancağı Vali Toros'a teslim etti.

Vali Toros, programda, 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanın her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, "10 yıl önce meydanlarda yükselen ruh bugün de dimdik ayaktadır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da dimdik ayakta kalacaktır." dedi.

Toros, 15 Temmuz gecesi vatanı için meydanlara koşan kahramanları asla unutmayacaklarını vurguladı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programındaki konuşması izlendi.

Programda Akdeniz Mehteran Ekibi ve İl Müftülüğü İlahi Grubu dinleti sundu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi EXPO Kisecik Amfi Alanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da verilen destansı mücadelenin gelecek nesillere ilham kaynağı olacağını kaydetti.

Hataylıların 15 Temmuz gecesi milli iradenin yanında dimdik durduğunu anlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadim şehir, karşılaştığı her zorlukta birlik olmayı, yaralarını birlikte sarmayı ve geleceğe birlikte yürümeyi bilmiştir. Asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremler, Hatay'ımızı tarihinin en büyük yıkımlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. Ancak bu büyük felaket karşısında milletimizin ve devletimizin gücüne de bir kez daha şahit olduk."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de 15 Temmuz'daki birliktelik ruhunun 6 Şubat 2023'teki depremlerde de kendini yeniden hatırlattığını kaydetti.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve İletişim Başkanlığının sinevizyon gösterimi takip edildi.

Hatay Gazella Korosu'nun müzik dinletisiyle devam eden programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Program, İl Müftülüğü İlahi Korosu'nun seslendirdiği ilahilerle sona erdi.

Osmaniye

Osmaniye'de kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla Osmaniye Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nden Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Mehteran konseriyle başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda şehitler için dua edildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, zamanın nehrinden 10 yılın akıp geçtiğini söyledi.

Ülkenin bağımsızlığına kasteden akıl dışı bir ihanet şebekesine karşı aziz milletin çıplak elleriyle ve kavi imanıyla yazdığı destanın yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Bu haysiyetli direniş, Türk demokrasi tarihinde salt bir kırılma noktası olmanın ötesinde devlet-millet bütünleşmesinin en güçlü tezahürü olarak hafızalara kazınmıştır. 15 Temmuz, milletimizin istiklal ve istikbali için yüreğini son müdafaa hattı kıldığı, demokrasiyi tank paletlerinin altından çıkarıp alnının akıyla yücelttiği şanlı bir diriliştir."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Günün anlam ve önemine dair şiirlerin okunduğu program sanatçı Elif Avcı'nın verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un 10. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma programları - Son Dakika

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