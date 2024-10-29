Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay\'da, Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

29.10.2024 14:48
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Vali Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yalnızca bir ulusun bağımsızlığına kavuşması değil, aynı zamanda tüm dünya mazlumlarına da ilham kaynağı olan bir destan olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateş emrinin verildiği Adana'da, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, Cumhuriyet'e sahip çıkma, koruma ve gelecek nesillere aktarma kararlılığını en yüksek tonda haykırmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak gören ve her bireyi eşit haklarla kucaklayan Cumhuriyet'i bu toprakların ortak değeri olarak görüyoruz. Bu yüzden büyük ve güçlü Türkiye ideali için birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyet'imizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki Cumhuriyet, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli teminatıdır."

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği program, geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'de düzenlenen programlarda Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Pehlivan, Tuğamiral Tayfun Karataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Vali Pehlivan yaptığı konuşmada, Türk milletinin kazandığı zaferler, sahip olduğu kültür ve medeniyet değerleriyle dünya tarihine yön verdiğini söyledi.

Cumhuriyet'in yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını vurgulayan Pehlivan, "Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve devletimiz bir. Birlik, beraberlik içerisinde bu değerlerimizi korumaya yeminliyiz. Aziz şehitlerimize ve ecdadımıza borcumuz var. Atalarımızdan yadigar aldığımız memleketimizi en güçlü şekilde gelecek nesillere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı, zeybek oynadı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı program geçit töreniyle son buldu.

Hatay

Hatay'da da Vali Mustafa Masatlı'nın valilik binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından İnönü Caddesi'nde tören düzenlendi.

Programda Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Programda konuşan Vali Masatlı, Hatay'ın ana vatana katılan son toprak parçası olması dolayısıyla özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hatay'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde ağır yıkımla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve riyasetindeki güçlü devletimiz, Hatay'ımızı birinci öncelikli meselesi olarak görmüş, devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetiyle başta ilimiz olmak üzere, deprem bölgesinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlatmıştır. Bu kapsamda 6 Şubat'tan bugüne dek, insanımızın hayata tutunabilmesi ve şehrimizin tekrar ayağa kalkabilmesi için kısa zamanda büyük yol katedilmiştir."

Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu program geçit töreniyle son buldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından törenler Devlet Bahçeli Bulvarı'nda devam etti.

Tören, Vali Erdinç Yılmaz, 12. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in vatandaşların ve katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yılmaz, şanlı tarihi boyunca hür yaşayan aziz Türk milletinin, 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını, tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini söyledi.

Mehteran takımı konseri ve zeybek gösterisinin ardından törende, 12. Komando Tugay Komutanlığına bağlı özel harekat timleri komando yemini etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik dedektör köpekleri ve öğrencilerin spor gösterilerinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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