Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programları düzenlendi - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programları düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay\'da AK Parti\'nin 23. kuruluş yıl dönümü programları düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay'da, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Adana'da yapılan programda, İl Başkanı Ozan Gülaçtı, partinin millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Mersin'deki programda ise milletvekili Ali Kıratlı, partinin mazlumların sesi olduğunu vurguladı. Hatay'da ise İl Başkanı Mustafa Erdoğan, partinin ülkeyi şerefle yönettiğini ifade etti.

14.08.2024 17:48
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Adana, Mersin ve Hatay'da, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti Adana İl Başkanlığınca düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe video konferansla katılan İl Başkanı Ozan Gülaçtı, partisinin millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Partiye emek verenlerle kent için güzel işler yapacaklarını dile getiren Gülaçtı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü programında, partimize Adana'dan 2 belediye başkanımız katıldı. Ailemize katılan Saimbeyli ve Feke belediye başkanlarımız bizlerle yol yürüyecek." dedi.

AK Parti İl Başkan Vekili Ahmet Öztürk de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yorulmadan yola devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kutlu yürüyüş, kökünü güçlü tarihimizden alarak aziz milletimizin emrinde 23. yaşında da aynı aşk, heyecan, inanç ve kararlılıkla huzurun, güvenin adresi olmaya devam ediyor."

Mersin

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de de program yapıldı.

Mersin milletvekillerinden Ali Kıratlı, İl Başkanlığındaki programda, partisinin mazlumların sesi olduğunu ifade ederek, "Partimiz Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta ve dünyanın her yerinde mağdur olmuş insanların gücüdür. Hepimizin umudu bu hizmet hareketinin 23. yılını kutluyorum." diye konuştu.

Havva Sibel Söylemez de 23 yıl önce milli iradenin mührünün vurulduğunu, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü heyecanla kutladıklarını söyledi.

İl Başkanı Adem Aldemir ise "AK Parti, umutları yeşertmeye, bu millete hizmet etmeye devam edecektir. Bu anlayış ve inançla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hatay

AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, kuruluş yıl dönümü programında, partisinin 22 yıldır ülkeyi şerefle yönettiğini anlattı.

Erdoğan, AK Parti'nin ülkede her alanda büyük devrimler yaptığını ve halka en iyi hizmeti vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Programa, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programları düzenlendi - Son Dakika

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