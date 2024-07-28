Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi

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Adana, Mersin ve Osmaniye'de yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı Adana'da gün ortasında 43 dereceye ulaştı. Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıktı. Osmaniye'de ise hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. 3 kentte de yüksek sıcaklıklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

28.07.2024 16:21  Güncelleme: 17:03
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Adana, Mersin ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

Hava sıcaklığının, gün ortasında 43 dereceye ulaştığı Adana'da, bulvar, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Dışarı çıkan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi

Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti. Kent merkezinde hava sıcaklığının 38, nem oranının yüzde 25 ölçüldüğü Osmaniye'de de cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
Adana, Mersin ve Osmaniye\'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Duran CELIK: Bu Adana her şeyi hakkediyor 0 9 Yanıtla
    yavuz sel: Ne alaka? 3 milyon insan var orda neyi hakkediyor anlamadım? 4 0
  • Serdar Ozen: Sıkın güneşe sııkınnnn 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: alışığız biz akdenizin sıcaklarına geçer kışın da rahat ediyoruz 0 0 Yanıtla

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