(ADANA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer ve İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Karaisalı ilçesinde pazar ve esnaf ziyaretinde bulundu. Ziraat mühendisliği bölümü mezunu olduğunu ancak iş bulamadığı için pazarcılık yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Adalet istiyoruz, iş istiyoruz. Biz önce adalet istiyoruz. Ekonomi ikinci plan" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Karaisalı'da pazarcıların, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyarette vatandaşlar, geçim sıkıntısı, artan maliyetler, işsizlik ve çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta yaşadıkları güçlükleri anlattı.

Sümer'in geçmişle bugünü karşılaştırarak işlerinin durumunu sorduğu pazar esnafı, "Şu an hayat durmuştur. Eski tadı bulamayız. Tarım Bakanımız ne yapıyor? Unutulmuşuz biz. Çiftçi ölü şu anda" dedi. Bir başka esnaf da "Geçen senelere göre gitgide zorlaşıyor" diyerek maliyetlerin çok yüksek olduğunu belirtti.

"ÇOCUK OKUTUYORUM. 40 BİN LİRA BİR ÜNİVERSİTENİN MASRAFI"

Bir emekli, Sümer'e, "Sizlerin sayesinde iyi olacağız inşallah" dedi. Sümer ise "Vatandaş günü geldiği zaman gerekli yetkiyi verecek" karşılığını verdi.

Emekli olmasına rağmen pazarda çalıştığını belirten bir vatandaş da Tanburoğlu ve Sümer'e, "Çocuk okutuyorum. 40 bin lira bir üniversitenin masrafı" diye konuştu.

"BİZ DE NE YAPTIĞIMIZI BİLMİYORUZ ARTIK"

Artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükselttiklerinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştıklarını söyleyen bir pazar esnafı, Sümer'e şunları anlattı:

"Adam geçen hafta 50 liraya alıyorsa bu hafta 70 diyorsun. Adam ne yaptın diyor. Biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz artık."

Bir başka pazarcı, "Çiftçi öldü, her şey öldü. Hükümet değişecek" derken, başka bir esnaf da "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz" ifadesini kullandı.

"Çiftçi bitik durumda" diyen bir esnaf ise "Devlet bize sahip çıkmıyor. Halk iktidarın değişmesini istiyor" diye konuştu.

Üniversitenin ziraat mühendisliği bölümünden mezun olduğunu ancak iş bulamadığı için pazarcılık yaptığını belirten bir vatandaş, Sümer'e şunları söyledi:

"Adalet istiyoruz, iş istiyoruz. Hiçbir şeyden memnun değiliz. Artık gelin bizleri şunların elinden kurtarın. Biz önce adalet istiyoruz. Ekonomi ikinci plan. Adalet gelirse hepsinin arkası gelir. Ülkede adalet yok."

TANBUROĞLU, "ÇİFTÇİNİN HALİNİN PERİŞAN OLDUĞUNU BURADA GÖRÜYORUZ"

Pazar ziyaretinin ardından açıklama yapan Tanburoğlu, bir pazarcıyla aralarında geçen konuşmayı aktararak şunları söyledi:

"Lahana almaya gittiğimizde lahanayı satan ablamız bize dedi ki sen bundan sarma yapamazsın. Türkiye geriye doğru sarıyor zaten. Daha ne yapabilirsiniz dedi. Bu Türkiye'nin özetidir. Diğer birisi ise çiftçinin halinin perişan olduğunu burada görüyoruz. Ama bunun dışında vatandaşımız da perişan."

SÜMER'DEN YETKİLİLERE VATANDAŞI DİNLEME ÇAĞRISI

Sümer de Tarım ve Orman Bakanı ile iktidar yetkililerini vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye çağırdı. Sümer, "Biz siyaset için burada değiliz. Sadece vatandaşın ve halkın nabzını yetkililerin duymasını istiyoruz" dedi.

Fon soruşturmasına da değinen Sümer, soruşturma kapsamındaki tahliyeleri eleştirerek yetkililerin vatandaşların yaşadığı sıkıntılara kulak vermesini istedi.

"O LİSTEYİ AÇIKLAYIN"

Sümer ve Tanburoğlu, pazar ziyaretinin ardından ilçedeki esnafı gezdi. Ekonomik sıkıntılardan yakınan bir esnaf, "Biz çocuk okutamayız bu durumda" dedi.

Fon soruşturmasında adı geçenlerin yer aldığı listenin YENİ Parti tarafından açıklanmasını isteyen bir vatandaş da Sümer ve Tanburoğlu'na, "AK Partililerin açıklamasını beklemeyin. O listeyi açıklayın. Vatandaş görsün. Bu mesele uzamasın" diye konuştu.