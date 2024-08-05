Adana Şakirpaşa Havalimanı\'nın kapatılmasına karşı eylem düzenlendi

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MERSİN'de yapımı süren ve kısa süre sonra açılışı yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın uçuşlara başlamasının ardından Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın yolcu uçuşuna kapatılacağına dair iddialar sonrası CHP'li belediye başkanları ile milletvekilleri de aralarında olduğu bir grup havalimanı önünde toplanıp, kapatılmaması için slogan attı. Gruptaki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İnanıyorum ki kapanmayacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi buydu" dedi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı önünde düzenlenen eyleme Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il başkanı ve ilçe örgütleri başkanlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Toplanan kalabalık, ellerindeki pankartlarla kent merkezindeki havalimanının kapatılmamasına yönelik sloganlar attı.

'MEMLEKETİN KAYNAKLARI ÇARÇUR EDİLMESİN'

Eylemde grup adına konuşan Zeydan Karalar, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri dışında havalimanının kapanmasına karşı kimsenin açıklama yapmadığını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda, aylarda defalarca açıklama yapıp, havaalanının önemini belirttik. Depremde çok kısa sürede afetzedelere buradan yardım gitti. Bu havaalanından yardımları taşıdık. Trabzon ve Rize'nin toplam nüfusu 1,2 milyon. Adana'da sadece mültecilerle 3 milyon insan yaşıyor. Mersin'de keza öyle. Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Osmaniye'ye hizmet eden stratejik bir havaalanı. Yaklaşık 10 milyon insana hizmet eden bir yer, burası. Memleketin kaynakları çarçur edilmesin. Buranın pistleri uzatılsaydı, çok uzun yıllar daha devam edebilirdi. Ama başka havaalanına 350-500 milyon euro harcanmasına gerek yoktu. Ülkenin kaynaklarının nasıl harcandığının da göstergesi bu. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Adana Havaalanı kapanmayacak' dedi. Ben de inanıyorum ki kapanmayacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi buydu" dedi. Konuşmanın ardından kalabalık, belediye başkanları ve milletvekillerinin eşliğinde slogan atarak yürüdü.