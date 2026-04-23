Adıyaman Belediye Başkanlığı'nı Emanet Alan Çocuklar, Kent Vizyonlarını Paylaştı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı makamını temsili olarak çocuklara devretti. Çocuklar, yaşıtları adına söz alarak, kentin ihtiyaçlarına ilişkin görüş ve taleplerini paylaştı.

Adıyaman Belediyesi'nde bu yılki 23 Nisan coşkusu, sadece bir kutlamadan öte, kentin geleceğine ilişkin ciddi bir vizyon paylaşımına dönüştü. Çocukların gözünden kentin ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı etkinlikte, deprem sonrası süreçte "sağlıklı ve güvenli bir şehir" vurgusu öne çıktı.

Temsili olarak belediye başkanlığı makamına oturan Mehmetçik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Meryem Aydın, çocukların güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşama hakkına vurgu yaptı. Küçük başkan, şöyle konuştu:

"Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bu güzel şehrin belediye başkanı olarak öncelikle deprem sonrası yıpranan ve bozulan yolların onarılmasını, bu sorunlara neden olan aksaklıklara acil çözümler üretilmesini istiyorum. Çünkü yol demek medeniyet demektir. Çocuklarımızın yaşam alanı olan park ve bahçelerin daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirilmesini istiyorum. Çünkü mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demektir."

Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimat verdi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürü İsmail Kara ile telefon görüşmesi de gerçekleştiren Aydın, yolların daha güvenli ve düzenli hale getirilmesini istedi. Talimatı alan Fen İşleri Müdürü İsmail Kara ise "Başüstüne başkanım. Elimizden geleni yapıyoruz. En kısa sürede yolları hem yayalar hem de araçlar için daha güvenli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan deprem ve okul güvenliği talebi

Belediye başkanlığı makamına temsili olarak oturan diğer öğrenciler de deprem sonrası süreçte çocukların beklentilerini dile getirdi. Öğrenciler, ev ve okul gibi yapıların depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesini isterken, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Çocuklar ayrıca, oyun ve sosyal yaşam alanlarının çoğaltılmasının deprem sonrası iyileşme sürecine katkı sunacağını belirtti.

Çocukların ardından açıklamada bulunan Tutdere de 23 Nisan'ın tarihsel anlamına dikkat çekerek, çocukların dile getirdiği her talebin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi. Tutdere, şöyle konuştu:

"23 Nisan, çocuklarımız için yeni bir başlangıcın tarihidir"

"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Başta bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 23 Nisan, ülkemiz ve çocuklarımız için yeni bir başlangıcın tarihidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği, Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımıdır. Bu yönüyle çok önemli ve çok kıymetlidir. Bugün Adıyaman'da şehrimizin dört bir yanında çocuklarımızla birlikte çeşitli etkinliklerle bu anlamlı günü kutlayacağız. Türkiye'nin her tarafında çocuklarımız bayramlarını doyasıya yaşayacak. Bütün Adıyamanlı hemşehrilerimin, ülkemizdeki tüm çocukların ve yarınlarımız olan gençlerimizin bayramını kutluyorum."

Programa geniş katılım sağlandı

Tutdere'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa ise CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve yönetimi, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, aileler ve öğrenciler katıldı. Tutdere, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Tutdere, Valilik etkinliğine de katıldı

Temsili devir teslim programının ardından Başkan Tutdere, il protokolüyle birlikte Valilik tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı. Etkinlikte çocukların bayramını kutlayan Tutdere'ye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.