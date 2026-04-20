Adıyaman Belediyesi, Uygun Fiyatlı Yumurta Satışı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 11:52  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, Halk Ekmek uygulamasının ardından yumurta üretimine başlamaya hazırlanıyor. Proje kapsamında üretilecek yumurtalar, ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz ulaştırılacak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulacak.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Halk Ekmek ve sebze üretiminin ardından yumurta üretimine başlamaya hazırlanıyor. Proje kapsamında üretilecek yumurtalar, hem yeterli gıdaya erişimde zorluk yaşayan çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılacak hem de Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlara piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatla sunulacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Kesimhane ve Hayvan Pazarı yerleşkesi içerisinde tavuk çiftliği kurulumu için çalışmalar başlatıldı. Toplam 6 dönümlük alan üzerine kurulacak tavuk çiftliğiyle, vatandaşların uygun fiyatlı yumurtaya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

3 bin yumurta tavukla üretime başlanacak

Kurulum çalışmaları devam eden çiftlikte üç ayrı çadır yer alacak. Her çadıra bin yumurta tavuğu yerleştirilmesi planlanırken, toplam 3 bin tavukla üretime başlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman Belediyesi, üretilen yumurtaları vatandaşlara piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlarla ulaştıracak.

Halk Ekmek'ten sonra temel gıdada ikinci destek

Adıyaman Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Ekmek uygulaması, kentte dar gelirli vatandaşların ekmeğe daha uygun fiyatla ulaşmasına katkı sağlamıştı. Belediye şimdi de yumurta üretimiyle temel gıda ürünlerinde vatandaşın bütçesine destek olmayı amaçlıyor. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi hedefleyen proje, Adıyaman'da belediye eliyle yürütülen sosyal destek odaklı hizmetlerin önemli bir halkası olacak.

Çocuklara beslenme desteği sağlanacak

Proje kapsamında üretilecek yumurtaların bir bölümü, ekonomik nedenlerle yeterli ve dengeli beslenme imkanına erişmekte zorlanan çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Adıyaman Belediyesi, özellikle çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla sosyal incelemeler doğrultusunda belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yumurta desteği sağlayacak. Böylece proje, yalnızca uygun fiyatlı gıda erişimini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda çocukların temel beslenme ihtiyacına yönelik önemli bir sosyal destek uygulaması olarak da hayata geçirilecek.

Tutdere, ekonomik koşulların vatandaşların alım gücü üzerindeki etkisini azaltmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Temel gıdaya erişimi kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

"Halk Ekmek projemizle vatandaşlarımızın ekmeğe daha uygun fiyatla ulaşmasını sağladık. Sebze üretimimizle hem üretimi destekleyen hem de sosyal fayda sağlayan bir modeli hayata geçirdik. Şimdi de yumurta üretimiyle temel gıdaya erişimi kolaylaştıracak yeni bir adım atıyoruz. Kurulum çalışmalarını başlattığımız tavuk çiftliğimizde üretilecek yumurtaların bir bölümünü, yeterli ve dengeli beslenme imkanına erişmekte zorlanan çocuklarımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız. Kalan üretimi ise Halk Ekmek büfelerimiz aracılığıyla hemşehrilerimize piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatla sunacağız. Adıyaman'da hiçbir çocuğumuzun temel gıdaya erişimde zorluk yaşamadığı, hiçbir ailemizin ekonomik koşullar nedeniyle sofrasını eksik kurmadığı bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Bütün imkanlarımızı halkımız için seferber etmeye, sosyal belediyeciliği sözde değil, hayatın içinde büyütmeye devam edeceğiz."

Bir ay içinde hizmete alınması planlanıyor

Yapım ve kurulum çalışmaları devam eden tavuk çiftliğinin yaklaşık bir ay içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Çiftliğin üretime başlamasıyla birlikte Adıyamanlı vatandaşlar, Halk Ekmek büfelerinden uygun fiyatlı yumurtaya ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Halk Ekmek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:46:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.