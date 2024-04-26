Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezi Açıldı

Adıyaman\'da Çocuk Yaşam Merkezi Açıldı

Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla Çocuk Yaşam Merkezi açıldı. Merkez, 12-18 yaş arasındaki çocukların sosyal etkileşimleri ve birlikte öğrenip büyümelerini amaçlamaktadır. Açılışa UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Suna'nın Kızları kurucusu İpek Kıraç da katıldı. Merkez, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 5 merkezde hizmet vermektedir.

26.04.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla Çocuk Yaşam Merkezi açılışı yapıldı.

Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi K-1 konteyner kentteki açılışa, Yenigün'ün yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Suna'nın Kızları kurucusu İpek Kıraç da katıldı.

Çocuk Yaşam Merkezi'nde 12-18 yaş arasındaki çocukların sosyal etkileşimleri ve birlikte öğrenip büyümeleri amaçlanıyor.

Merkez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Suna'nın Kızları işbirliğiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde 5 merkezde hizmet veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, konteyner kentte Çocuk Yaşam Merkezi açılışında yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Açılışta çocukların 23 Nisan bayramını kutlayan Yenigün şunları kaydetti:

"Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze'de ve Ukrayna'da devam eden ve çocukları da çok etkileyen savaşın bir an önce bitmesini ve barışın da hakim olmasını temenni ederim. Neşe ve sevinç kaynağımız, umudumuz, geleceğimiz çocuklardır. Ailemizin ve toplumumuzun da çekirdeği de onlar. Çocuk yaşam merkezleriyle afetlerden dolayı sosyal, riskler taşıyan bölgelerde de çocuklarımızın koruyucu ve emniyetçi hizmetleri artması için çaba harcayacağımız bir açılışı da burada birlikte yapıyoruz. Çocuk yaşam merkezinin yaygınlaştırılması, çocukların ihtiyaçlarının erken tespit edilmesi noktasında da önem arzu etmektedir." diye konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise burada yaşayanlarla çok kısa zamanda arkadaş olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da yaşadığımız kayıplardan dolayı dileklerimi iletmek istiyorum. UNICEF olarak Çocuk Yaşam merkezlerine yatırım yapıyoruz. Amacımız, kız çocuklarına hem kendi psikososyal durumlarını iyileştirmeleri hem de ailelerinin ve toplumlarının refahına katkıda bulunmaları için gerekli alanı ve fırsatları sunmak ve bu yönde onların becerilerini geliştirmek. Umudumuz, bugün bu merkezlerden yararlanan dirençli ve güçlenmiş kız çocuklarının gelecekte sayısız başka kız çocuğu için ilham kaynağı olmasıdır."

Suna'nın Kızları kurucusu İpek Kıraç ise depremzede çocuklarla bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement