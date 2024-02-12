AFAD, Antalya ve Isparta'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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AFAD, Antalya ve Isparta'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

AFAD, Antalya ve Isparta\'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

AFAD, Antalya'nın merkez ilçeleri ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Antalya'nın bazı ilçelerinde şiddetli yağışlar beklenirken, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda da kuvvetli sağanak yağışlar görüleceği belirtildi. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

12.02.2024 19:04  Güncelleme: 19:07
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AFAD, Antalya'nın merkez ilçeleri ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

AFAD, 12 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın merkez ilçeleri ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. AFAD'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 Şubat Pazartesi günü, akşam saatlerinden itibaren; Antalya'nın merkez ilçelerinde ( Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli; batı ilçeleri ( Kumluca, Finike, Demre, Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli; Isparta'nın güneyi ( Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Eğirdir) ve Burdur'un doğusunda (Bucak, Çeltikçi, Ağlasun) yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA

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