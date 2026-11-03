AFAD Başkanı Pehlivan Brüksel'de gönüllü başvurusunun 1,6 milyonu geçtiğini söyledi - Son Dakika
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AFAD Başkanı Pehlivan Brüksel'de gönüllü başvurusunun 1,6 milyonu geçtiğini söyledi

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AFAD Başkanı Pehlivan Brüksel\'de gönüllü başvurusunun 1,6 milyonu geçtiğini söyledi
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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Brüksel'deki 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda Türkiye'nin afet yönetimi çalışmalarını anlattı. Pehlivan, AFAD gönüllülük başvurularının 1,6 milyonu aştığını ve gönüllülerin afet hazırlık ile müdahale faaliyetlerine katkı sağladığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu kapsamında gerçekleştirilen üst düzey panelde Türkiye'nin afet yönetimi, risk azaltma ve toplumsal hazırlık alanındaki çalışmalarını anlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 3-4 Kasım'da "Bugünden hazırlan, yarına hazır ol" temasıyla düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu, Avrupa ülkelerinden üst düzey yetkilileri, sivil koruma uzmanlarını ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi.

Pehlivan, forumun açılışının hemen ardından düzenlenen "Toplumun Afetlere Hazırlığı Yoluyla Daha Güçlü Bir Birlik" başlıklı üst düzey panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panele Pehlivan'ın yanı sıra Lüksemburg İçişleri Bakanı Leon Gloden, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreter Yardımcısı Xavier Castellanos, Avrupa Parlamentosu Üyesi Leire Pajin ve Avrupa Vatandaşları Hazırlıklılık Paneli Temsilcisi Giuseppina Sellitto katıldı.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib de paneli takip etti.

Pehlivan, Türkiye'nin afet yönetimi alanındaki deneyimlerini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

İklim değişikliği, güvenlik, sağlık krizleri, siber riskler ve sivil savunma alanındaki tehditlerin giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkati çeken Pehlivan, afetlere karşı bütünleşik bir yaklaşım benimsenmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'de afet ve acil durum yönetiminin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Pehlivan, 360 derece afet yönetimi anlayışıyla risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin birlikte ele alındığını anlattı.

Pehlivan, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle deprem, sel, orman yangını ve iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları gibi çok sayıda afet riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, ulusal ve yerel düzeyde hazırlanan planların afetlere karşı dirençliliği artırdığını ifade etti.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), il afet risk azaltma planları ve 2014'ten bu yana uygulanan Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) önemine değinen Pehlivan, afetler meydana gelmeden önce risklerin belirlenmesine ve önleyici tedbirlerin alınmasına öncelik verdiklerini kaydetti.

6 Şubat depremlerinin ardından uluslararası dayanışma

Konuşmasında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Pehlivan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Türkiye'de ve uluslararası alanda ortaya konulan dayanışmanın önemini vurguladı.

Pehlivan, depremlerin ardından dost ve kardeş ülkelerin Türkiye ile hareket ettiğini belirterek, bu sürecin "asrın dayanışması"na dönüştüğünü söyledi.

AB Sivil Koruma Mekanizmasına katılan ülkelere teşekkür eden Pehlivan, arama kurtarma ekipleri gönderen, insani yardım ulaştıran ve çeşitli alanlarda destek sağlayan ülkelerin Türkiye'ye katkılarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Depremlerin ardından yaklaşık 3,5 milyon kişiye geçici barınma imkanı sağlandığını aktaran Pehlivan, yeniden inşa çalışmaları kapsamında 455 binden fazla konutun, köy evinin ve iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini dile getirdi.

Pehlivan, yeniden inşa sürecinde "eskisinden daha iyisini inşa etme" ilkesi doğrultusunda afetlere dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına öncelik verildiğini kaydetti.

Türkiye'nin büyük çaplı afetlerin ardından yürüttüğü müdahale ve iyileştirme çalışmalarından önemli tecrübeler edindiğini anlatan Pehlivan, bu deneyimlerin gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

AFAD gönüllülük başvuruları 1,6 milyonu aştı

Afet yönetiminde gönüllülüğün önemine işaret eden Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalarda gönüllülerin önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Türkiye'de AFAD gönüllülük sistemine yapılan başvuruların sayısının 1,6 milyonu aştığını belirten Pehlivan, gönüllülerin afetlere hazırlık, müdahale ve toplumsal farkındalık faaliyetlerine katkı sağladığını ifade etti.

AFAD gönüllülerine yönelik temel ve destek eğitimlerinin sürdüğünü anlatan Pehlivan, gönüllülük sistemine katılımın her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Pehlivan, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, özel sektör, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürütülen akreditasyon çalışmalarının da afetlere müdahale kapasitesini güçlendirdiğini dile getirdi.

Akreditasyon sistemi kapsamında farklı alanlarda faaliyet gösteren ekiplerin belirli standartlar doğrultusunda eğitim ve değerlendirme süreçlerinden geçirildiğinin altını çizen Pehlivan, bu çalışmalar sayesinde afet anında kurumlar arasındaki koordinasyonun ve müdahale etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Afet farkındalığının artırılması amacıyla üniversitelerle işbirliği içinde bilimsel araştırmalar, ortak projeler, eğitimler ve tatbikatlar düzenlendiğini anlatan Pehlivan, öğrenciler ve akademisyenlerin bu süreçlere aktif katılımının önemine dikkati çekti.

Pehlivan, afet bilincinin erken yaşlarda kazandırılması amacıyla eğitim müfredatında yürütülen çalışmaların yanı sıra öğretmenlerin de afet farkındalığı eğitimlerinde önemli rol üstlendiğine işaret etti.

Dijital eğitim ve bilgilendirme platformlarından da yararlandıklarını belirten Pehlivan, bu uygulamalar aracılığıyla milyonlarca vatandaşa doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Engelli bireylere ve kırılgan gruplara yönelik çalışmalar

Pehlivan, afetlere hazırlık çalışmalarında engelli bireylerin ve kırılgan grupların ihtiyaçlarının gözetildiğini belirterek, Türkiye'nin "hiç kimseyi geride bırakmama" anlayışıyla hareket ettiğini aktardı.

Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve engelli bireylerin afetlerden korunmasına yönelik özel çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde hareket edildiğini vurguladı.

Pehlivan, ulusal ve il düzeyindeki afet risk azaltma planlarında engelli bireylere ve kırılgan gruplara yönelik özel eylemlerin bulunduğunu belirterek, bu eylemlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Afetlerde psikososyal destek hizmetlerinin de önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Pehlivan, afetlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve destek hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasında eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerinin esas alındığını ifade etti.

Pehlivan, engelli bireylere yönelik afet farkındalığı ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırıldığını, bu kapsamda yüz binlerce kişiye ulaşılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin 2030 Engelsiz Vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Pehlivan, işitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli bireyler ile otizm spektrumundaki ve kronik hastalığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarına uygun erişilebilir afet eğitim materyallerinin geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti.

Pehlivan, afetlere dirençli toplum oluşturma hedefi doğrultusunda tüm kesimlerin hazırlık süreçlerine dahil edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yabancı katılımcılardan AFAD Başkanı Pehlivan'a yoğun ilgi

Üst düzey panelin ardından AFAD Başkanı Pehlivan, foruma katılan farklı ülkelerden yetkililer ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Pehlivan, Türkiye'nin afet yönetimi, arama kurtarma ve krizlere müdahale alanlarında edindiği tecrübeleri uluslararası muhataplarıyla paylaşarak, afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Forum kapsamında kurulan stantları da ziyaret eden Pehlivan, farklı ülkelerin sivil koruma alanındaki temsilcileriyle karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Pehlivan, temaslarında Türkiye'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere müdahale ve iyileştirme süreçlerinde edindiği deneyimleri aktararak, afetlerle mücadelede uluslararası koordinasyon ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Lahbib'den afetlere karşı ortak hazırlık ve dayanışma vurgusu

Forumun açılış konuşmasını yapan AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib de afetlere karşı hazırlığın güçlendirilmesinin ve uluslararası dayanışmanın önemine dikkati çekti.

İklim değişikliğiyle bağlantılı afetler ve giderek karmaşıklaşan krizler karşısında Avrupa'nın hazırlık kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Lahbib, sivil koruma alanında ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

AB Sivil Koruma Mekanizmasının 25. yılına işaret eden Lahbib, mekanizmanın bugüne kadar 900'den fazla kez harekete geçirildiğini, Avrupa'da ve dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen afetlere müdahalede önemli rol üstlendiğini aktardı.

Afetlerin sınır tanımadığını aktaran Lahbib, hiçbir ülkenin bu tür krizlerle tek başına mücadele etmek zorunda kalmaması gerektiğini ifade etti.

Lahbib, Avrupa'nın krizler karşısında dayanışma içinde hareket etmesinin, vatandaşların afetlere hazırlık süreçlerine dahil edilmesinin ve toplumların dirençliliğinin artırılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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