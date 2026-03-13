AFAD, Kadınlara Afet Farkındalığı Eğitimi Veriyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, eğitimlerle kadınları afetlere karşı bilinçlendiriyor.

AFAD ekipleri tarafından Diyarbakır ve Şırnak'ta kent merkezinde ve ilçelerde kadınlara yönelik yürütülen eğitimlerde, afet öncesi hazırlık süreci, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenlere ilişkin eğitim veriliyor.

Ekipler, mahalleler, okullar, muhtarlıklar, konukevleri gibi farklı noktalarda kadınlara ulaşarak eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır ve Şırnak'ta toplam 3 bin 250 kadın, afet farkındalık eğitimi aldı.

Eğitimlerle deprem başta olmak üzere sel, heyelan ve toprak kayması gibi afet türlerine karşı bilinç oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

"Amacımız özellikle bütün kadınlara ulaşmak"

AFAD eğitmeni Songül Hava, AA muhabirine, deprem, sel, heyelan ve toprak kayması gibi birçok afette aktif görev aldığını, bu doğrultuda toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Kadınları öncelikli hedef kitle olarak gördüklerini belirten Hava, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Toplumda afetlere karşı bilinç oluşturmak istediklerini dile getiren Hava, afet öncesi eğitimlerin büyük önem taşıdığını anlattı.

Hava, şöyle devam etti:

"Afet öncesinde bir annenin kendi ailesini koruması bizim en küçük hedefimiz ve bu hedeften ilerleyerek toplumun bütününün kendini özellikle afet sonrasında koruyabilecek vaziyete gelmesi için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İçerik olarak da afet öncesi, afet esnası ve sonrasındaki doğru davranış şekillerini topluma, özellikle de kadınlara aktarmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz. Depremin ardından 3 bin 100 kadına ulaştık. Kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek, muhtarlıklarla, okullarla ve velilerle iletişim kurarak bu sayıyı artıracağız. Eğitimlerden sonra kadınların bilinçlendiğini gördük."

"Kaygının da önüne geçebilmek bilinçlenmekten geçiyor"

Sur Kaymakamlığı ADEM Koordinatörü İlknur Demirel de kadınları afet öncesi ve afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirdiklerini söyledi.

Kurslardan faydalanan kadınlara yönelik yılın belli dönemlerinde farkındalık çalışmaları düzenlediklerini dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra toplumumuzda maalesef depremle ilgili kaygı arttı. Kaygının da önüne geçebilmek bilinçlenmekten geçiyor. Bu bilinçlendirmeyi ve farkındalığı oluşturabilmek adına AFAD gibi ülkemizin köklü kuruluşundan uzman kişiler tarafından kadınlarımıza eğitimler sunuyoruz. Bu eğitimlerle de kadınların farkındalığı artıyor."

"Eğitim beni çok bilinçlendirdi"

Etkinliğe katılanlardan iki çocuk annesi Nida Kaya ise 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandığını ve büyük endişe yaşadığını belirtti.

Depremde ailesinden 5 kişiyi kaybettiğini anlatan Kaya, "Eniştem, iki yeğenim ve iki ablamı Antakya'da kaybettim. Çok üzücü bir durumdu. Eğitim bana çok zor geliyor ama bir yandan da çok etkili. Çok faydası var. Eğitim beni çok bilinçlendirdi. Daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Eğitim sonrası edindiği bilgileri çevresindekilerle de paylaşacağını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Çevremdeki insanlara daha bilinçli davranmalarını, panik yapmamalarını, daha sakin olmalarını, hazırlıklı olmalarını, telefonlarını şarj etmelerini, baş uçlarına su koymalarını ve deprem çantalarını hazır bulundurmalarını söyleyeceğim. Uyurken bile her an deprem olacakmış gibi hissediyordum. Uyuyamıyordum. Eğitimin ardından daha bilinçli oldum. Bundan sonra bilinçli adımlar atacağız."

"Afete karşı hazır olmak bir tercih değil sorumluluktur"

Şırnak'ta da AFAD Eğitim Farkındalık ve Gönüllülük Hizmetleri Şube Müdürü Peri Hafta, Balveren beldesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlara eğitim verdiklerini söyledi.

Kent genelinde 765 AFAD gönüllüsü olduğunu ifade eden Hafta, kadınlara bir hafta boyunca ilkyardım, çadır kurma, psikososyal ve insani yardım eğitimlerinin verildiğini belirtti.

Hafta, 2 günlük teorik eğitimin ardından 4 gün de sahada eğitim verildiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde başarılı olan kadınlara AFAD tarafından destek AFAD gönüllü kimlik kartlarımız ve sertifika gönderiliyor. Böylelikle kadınlar destek AFAD gönüllümüz oluyor. Eğitimleri yıl boyunca sürdürüyoruz. Eğitimlerimizin ortak amacı toplumsal güç birliği oluşturmak ve afete karşı hazırlıklarımızı tamamlamak. Afete karşı hazır olmak bir tercih değil sorumluluktur. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte 150 kadına eğitim verdik."

Balveren ADEM Koordinatörü Çiçek Yıldız da merkezde 10 kişilik kadın grubunun aldıkları teorik ve pratik eğitimle AFAD gönüllüsü olmak için hazır olduklarını anlattı.

AFAD eğitimcilerine teşekkür eden Yıldız, "Acil durumda ne yapmamız gerektiği yönünde bilgileri paylaştılar. Çadır kurma, enkaz altında yaralı ile iletişim, malzeme kesme ve jeneratörün kullanımı gibi konularını anlattılar. Merkezdeki 10 kişilik gönüllü kadın grubumuzla olası bir depremde hazırız." dedi.

Eğitime katılan kadınlardan Besna Atak ise aldıkları eğitimlerle olası afet anında AFAD ekiplerine destek olmak, onların yüklerini hafifletmek istediklerini söyledi.