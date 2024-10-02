Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da Başladı

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Deprem, sel, çığ, heyelan, salgın hastalık ve yangın gibi afetler öncesinde alınması gereken önlemlere, bilinçlendirme çalışmaları ve projelere dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen NADMEX Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi başladı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılan etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, afetlerin toplumların sosyal ve ekonomik yapılarını temelden sarstığını söyledi.

Bu yüzden alınacak tedbirlerin öneminin çok büyük olduğunu dile getiren Sülün, "Bu fuar ve zirve, bize sadece afetlere müdahale aşamasında değil, öncesinde de güçlü bir hazırlık ve risk yönetim stratejisine ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Afet yönetimi, toplumu ve bireyleri korumak için işbirliği gerekiyor. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre kadar tüm kurumların elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, toplum olarak öncelikle yapılması gerekenin afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Tatar, "Yapılan bütün risk azaltma faaliyetleri, afet sonrasında bir tane bina yıkılsa ve bir vatandaşımız yaşamını yitirse dahi anlamını kaybediyor. Öncelikle bütün enerjimizi önümüzdeki 10 yıllık süre içinde çok ciddi şekilde kentsel dönüşüme ve riskli yapıların dönüştürülmesine harcamak zorundayız. Bir yandan bunları yaparken diğer yandan da afetlere karşı teknik kapasitenin geliştirilmesine ağırlık vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Risk azaltmayı bütün benliğiyle yaşam biçimine yansıtmak gerektiğine dikkati çeken Tatar, "Biz, bunun için AFAD olarak TÜBİTAK ile işbirliği içinde yer alarak Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında Türkiye'deki farklı üniversitelerden 232 proje önerisi aldık ve bunların 4'te 1'ini destekleme imkanına sahip olacağız." bilgisini verdi.

"14 milyon vatandaş etkilendi"

AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkenin gördüğü bütün afetlerdeki konut ihtiyacının bir anda oluştuğunu dile getirdi.

Toplam 120 bin kilometrekarelik bir alanda 800 kilometrelik hat üzerinde 14 milyon vatandaşın afetten etkilendiğini aktaran Poçan hem ülkenin hem de AFAD'ın bir milat yaşadığını ifade etti.

"Kriz yönetimi risk yönetimine çevrilmeli"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da fuarın zorlu bir süreç sonucunda hazırlandığını söyledi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, bunun sonucunda risk azaltma teknolojilerine imza atan uluslararası firmaları bir araya getirmek ve ülkeye yeni bir bakış açısı kazandırmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an özellikle Japonya'da uygulanan hızlı bir iyileştirme yöntemi var. Binayı boşaltmadan çelik kafes içine alarak risk azaltma işlemi yapılıyor. Bizim bu fuarla amacımız yıkıp yeniden yapmanın dışında yeni teknolojileri Türkiye'ye getirmek. Halihazırda afet yönetimi ülkemizde büyük bir sektör olma yolunda. Bu noktada afeti kriz yönetiminden risk yönetimine çevirebilirsek çok daha faydalı olacak."

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, dünyanın hem iklim değişikliği hem de doğal kaynaklı afetlerin etkileriyle giderek daha zorlu bir hale geldiğini söyledi.

Bu durumun krizden risk yönetimine geçen afet yönetimi alanında kamu, akademi, sektör ortaklığının yanı sıra uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımını da son derece önemli kıldığını kaydeden Ata, "Tüm yaklaşımların yanı sıra hem günümüz hem geleceğimiz için teknolojik ve dijital afetlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda da alınacak önlemler üzerinde hassasiyetle durulması ve insanların siber güvenlik alanında da bilinçlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel de "Hayat Değerlidir" sloganıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri etkinliğin toplumsal farkındalığın iyileşmesi için önemli görev üstleneceğini belirtti.

Fuarda deneyimler paylaşılacak

Fuarla eş zamanlı düzenlenecek Afet Yönetimi Zirvesi'nde akademi, kamu, özel sektör ve STK'lerden konusunda uzman konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini aktarması planlanıyor.

İtfaiye teşkilatları, emniyet ve jandarma arama kurtarma birimleri, sivil arama kurtarma ekipleri ve acil müdahale uzmanları ile gün boyunca gerçekleştiren tatbikatlar ise tüm ziyaretçilerin katılımına açık ve ücretsiz olacak.