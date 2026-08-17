Afganistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı
Afganistan, çocuk felcinin yayılmasını önlemek için 2,58 million çocuk aşılamayı hedefliyor.
KABİL, 17 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan, çocuk felci hastalığının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çocuk felci aşı kampanyası başlattı.
Yerel TOLOnews medya kuruluşunun Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında Nangarhar, Kunar, Kabil, Herat ve Ferah vilayetlerinin 39 ilçesinde 2.580.000'den fazla çocuğun aşılanması öngörülüyor.
Kampanya, son dönemde teyit edilen çocuk felci vakalarına hızlı müdahaleyi ve virüsün daha fazla bulaşmasını önlemeyi hedefliyor.
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