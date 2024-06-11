Afyonkarahisar'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor

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Afyonkarahisar'da yetiştirilen 4 ton 650 kilogram ağırlığındaki 'Şampiyon', 'Kral' ve 'Paşa' isimli kurbanlık boğalar, besihanede alıcılarını bekliyor. Besiciler, Kurban Bayramı'na yaklaşırken büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını hayvan pazarlarında satışa sunuyor.

11.06.2024 10:45  Güncelleme: 12:18
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik başlarken, besiciler de büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları hayvan pazarlarında görücüye çıkarıyor. Afyonkarahisar'da ağırlıkları toplam 4 ton 650 kilogram olan "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa " isimli kurbanlık boğalar, besihanede alıcılarını bekliyor.

Afyonkarahisar'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor

Susuz beldesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 24 yaşındaki Serkan Aşkın, yaklaşık 1,5 yıl önce 700-750 kilogram aralığında aldığı 3 boğayı beslemeye başladı.

Afyonkarahisar'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor

Hayvanlarını arazisinde yetiştirdiği arpa, yem ve saman balyasıyla besleyen Aşkın'ın, "Şampiyon" ismini verdiği boğa 1 ton 700 kilograma, "Kral" ismini verdiği boğa 1 ton 500 kilograma ve "Paşa" isimli boğa da 1 ton 450 kilogram ağırlığına geldi.

10 KİŞİYLE 3 SAATTE KAMYONA YÜKLEDİLER

Aşkın, AA muhabirine, agresif ve aksi olan 3 boğasını da kurbanlık olarak aynı anda hayvan pazarına çıkaramadığını söyledi.

Geçen hafta sadece "Şampiyon" isimli boğasını 10 kişiyle yaklaşık 3 saatte kamyona yükleyerek hayvan pazarına çıkarmayı başardıklarını dile getiren Aşkın, şöyle konuştu:

"En büyük siyah-beyazlı olan 'Şampiyon'umuz 1 ton 700 kilogram. Diğer boğalarımız kardeşler. 'Kral', 1 ton 500 kilogram, 'Paşa'mız da 1 ton 450 kilogram. 1,5 yıldır bu boğaları biz besliyoruz. Boğaların biri 1 ayda 20 çuval yem yiyor. Arada da arpa ve saman balyası veriyoruz."

Afyonkarahisar'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor

"AGRESİF VE AKSİ OLDUKLARI İÇİN BİR DAHA PAZARA ÇIKARMAYA CESARET EDEMİYORUZ"

Aşkın, sadece Şampiyon'u çok zor şartlarda bir kere Çayırbağ beldesindeki hayvan pazarına çıkardıklarını 450 bin lira fiyatından dolayı alıcının çıkmadığını vurguladı.

Afyonkarahisar'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor

Şampiyon'un o gün pazarın ilgi odağı olduğuna dikkat çeken Aşkın, "Kurban almak için pazara gelenler, Şampiyon'un çok sayıda fotoğraf ve videolarını çektiler. İnternette paylaştılar. Agresif ve aksi oldukları için bir daha pazara çıkarmaya cesaret edemiyoruz. Kamyona yüklemeye 8-10 kişi insan lazım oluyor. Kurbanlık boğalarımızın 3'ü de satılık. Şampiyon 450 bin lira, Kral ve Paşa kardeşlerin çifti 750 bin lira. Alıcı çıkarsa eğer, Susuz beldemizdeki besihanemize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar\'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 4 tonluk kurbanlık boğalar alıcılarını bekliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Harun Yigit: Hay MAŞALLAH 0 0 Yanıtla

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