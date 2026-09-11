Afyonkarahisarlı kadın girişimci üçüncü dükkanını açtı, 15-20 kadına iş kapısı oldu

Afyonkarahisar'da üçüncü iş yerini açan 36 yaşındaki kadın girişimci Melek Koçer, yerli ve yabancı turistlere hediyelik eşya satıyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Koçer, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün turizm destinasyonuna dönüştürülmesinin ardından, 2021 yılında açtığı hediyelik eşya dükkanıyla ticarete adım attı.

Yöresel ve özel tasarım hediyelik eşya satan Koçer, 2024 yılında Afyonkarahisar'ın Akmescit Mahallesi'nde, bu yıl da Taci Ahmet Mahallesi'nde yeni iş yerleri açtı.

Koçer, kazancıyla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de bölge turizmine ve ekonomisine katkı sunuyor.

"Birçok kadına iş kapısı oluşturduk"

Koçer, AA muhabirine, Ayazini köyünde hediyelik eşya dükkanı açma fikrinin Şirince ve Kapadokya gezilerinin ardından oluştuğunu söyledi.

Frigya'daki, ailesinden kalma evinin bir bölümünde Frigya'yı anlatan az sayıda ve çeşitteki ürünleri satarak ticarete başladığını ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

"Bunların satışı bize ilham oldu ve devam ettirmek istedik. Zamanla Ayazini köyündeki kadınların yaptığı el emeği kolyeler, doğal taşlarla ürettiğimiz takıları, soba, kuzine, tütsülükler, buhurdanlıklar, sabunlar, kolonyalar, gıda ürünleri, Afyonkarahisar ve Frigya'yı anlatan farklı objeler, kupalar, fincan takımları da ekledik. Bunu ticarete dönüştürdük ve birçok kadına iş kapısı oluşturduk."

-"Asla vazgeçmeyin, mücadele edin ve üretin"

Koçer, Afyonkarahisar'da zamanla iki hediyelik eşya dükkanı daha açtığını anlattı.

Bu iş yerlerinde de hediyelik eşya çeşitlerini artırdığını dile getiren Koçer, "İlk yıllarda küçük başladım, sermayem yoktu ama cesaretim vardı. Çoğu zaman ağladım, yıprandım ama asla vazgeçmedim. Ürün satamadığım çok zamanlar oldu. İnsanlar gelmedi, rafları dolduramadığım zamanlar oldu ama hiçbir zaman mücadelemden vazgeçmedim. Bunu da tüm kadınlara örnek olması açısından da söylüyorum: Asla vazgeçmeyin, mücadele edin ve üretin. Şimdi, 15-20 kadının da ekmek kapısı burası. Herkesin yaptığı parçalar, ürünler var. Burada onlara iş imkanı sağlamaktan da ayrıca çok mutluyum." diye konuştu.

-"Siz iyi bir insan olun, iletişiminiz güçlü olsun, doğru ve dürüst olun, her yol size açılır"

Koçer, yerli ve yabancı turistlerin yöreye ait doğal ürünlere daha çok ilgi gösterdiklerini söyledi.

Yaklaşık 5 yılda yakaladığı başarı hikayesini duyanların şaşırdıklarına dikkati çeken Koçer, şöyle konuştu:

"Siz iyi bir insan olun, iletişiminiz güçlü olsun, doğru ve dürüst olun, her yol size açılır. Benim iletişimim güzel. İnsanları sadece bir müşteri olarak görmüyorum. Ben, insanlarla konuşmayı çok seviyorum. Geldiklerinde muhabbet kuruyorum. O esnada hem muhabbet ediyoruz hem de ticaret oluşturuyoruz. Böylelikle bir sürü dostluk kazandık. Allah, bize bir tane kapı açtı. Şu an 3 tane kapımız oldu. İnşallah, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Daha çok insana ekmek kapısı olur. Bundan dolayı da çok mutluyuz."