Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin olası erken genel seçimlerde başka partiler ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "İttifak arayışımız yok. Ama önümüzdeki dönemin riskleri millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anahtar Parti teşkilatları tarafından pazar günü İzmir'de gerçekleştirdiği buluşmaya değinen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"İzmir sosyolojik yapısı itibarıyla, Anahtar Parti'nin memleket umudunu inşa edeceği merkeze son derece uygun bir şehir, son derece uygun bir portre sundu. Bu nedenle İzmir'deki coşku, Anahtar Parti'nin millet nezdinde her geçen gün bulduğu karşılığın teyidi açısından çok kıymetliydi. Büyük bir coşku, büyük bir kalabalık vardı. Üstelik gönüllü bir kalabalıktı. Herkesin yüzünde tebessüm, yüreğinde inanç vardı. Herkes kalbiyle oradaydı. Herkes, 'Daha iyisi mümkündür' idealinin enerjisini salona taşımıştı."

"CHP KURULTAY SÜRECİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ATLATSIN"

Ağıralioğlu, İzmir ziyareti sırasında CHP'li seçmenlerin oy verdikleri partiye yönelik mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşananlara karşı kaygılı olduğunu gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Onlara birlik ve beraberlik diledik. Biz Anahtar Parti'yiz; sırtlan gibi siyaset yapmıyoruz dedik. CHP dağılsın da bize bir şey düşsün diye bekleyen insanlar değiliz dedik. Bu, bizim siyaset pratiğimize uygun değildir. Biz kendi payımızı aslan gibi alırız. Milletin seçmenlerine, Türk milletinin tamamına sesleniriz. Partilerin akamete uğramasını, yekpareliklerinin bozulmasını, bölünüp parçalanmalarını isteyip de 'Bize de bir şey düşsün' diyecek insanlar değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi yekpare kalabilsin, inşallah kurultay sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilsin. Demokrasimiz ve millet iradesi açısından bir alternatif olabilsin. Biz onların seçmenlerine, onlar toplu dururken de seslenebiliriz. Kendilerine de her zaman birlik ve bütünlük diliyoruz."

"AP RAPORU'NU CİDDİYE ALMIYORUZ"

Avrupa Parlementosu Türkiye Raporu'nu değerlendiren Ağıralioğlu, "Raporda ciddiye alıp da üzerine konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hamasi laflar, bildiğimiz lakırdılar. Ciddiye almıyoruz. Hiçbir beyanını ciddiye almıyoruz. Kıbrıs'a ilişkin telkinlerini de ciddiye almıyoruz. Neymiş, iki devletli çözümden vazgeçilmesi gerekiyormuş. Vazgeçmiyoruz kardeşim. Bunu tekrarlamaktan bıktık. Sizinle mi uğraşacağız? Bari raporlarınızı biraz daha ciddi yazın. Yazdığınız raporlar biraz daha ciddiyet taşısın" dedi.

"ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENDİR"

Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin başlattığı açlık grevine ilişkin konuşan Ağıralioğlu, "Öğretmenin atanmışı, ücretlisi, ücretsizi, efendim sözleşmelisi falan olmaz. Öğretmen öğretmendir kardeşim. Bunu arkadaşlarımızın kafasına nasıl yerleştireceğiz, ben bilmiyorum. Öğretmen öğretmendir kardeşim. Öğretmenin öylesi böylesi olmaz. Öğretmen öğretmendir" dedi.

"ÖĞRETMENLERE TERS KELEPÇE UYGULAMAKTAN RENCİDE OLMUYOR MUSUNUZ?"

Öğretmenlerin eylemleri sırasındaki polis müdahalelerine de tepki gösteren Ağıralioğlu, "Eğer geleceğinizi emanet ediyorsanız, geleceğinizi yerlerde sürüklemeyeceksiniz. Utanç verici bir şeydir yani. Çocuklarımızı emanet ediyoruz dediğiniz öğretmenlerinizi öyle ters kelepçeyle yerlerde sürükleyerek götürmek ne demek yahu? Hiç mi rencide olmuyorsunuz bundan?" ifadelerini kullandı.

"BİN 500 ÖĞRETMENİN HAKKINI KORUYAMIYORSUNUZ"

İktidara tepki gösteren Ağıralioğlu, "Bin 500 yüz öğretmenin hakkını koruyamıyorsunuz. Bir de arz-ı endam ediyorsunuz ki, 'Biz dünya lideriyiz. Türk milletinin hakkını, insanlığın hakkını, bölgenin hakkını, milletin hakkını koruyacağız'. Bırakın, uzatmayın mevzuyu. Çözün, mevzuyu çözün kardeşim" dedi.

"SİYASETİN TATİL YAPMASI, SİYASETİ AŞINDIRIR"

Ağıralioğlu, TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girmemesine ilişkin kararı doğru bulduğunu aktararak, "Bu kadar sorunu olan bir memlekette siyasetin tatil yapması, siyaseti aşındırır. Yani milletin geçim derdi var. Hayat zorluğu var. Çocuklarımızın hayatı kabusa dönmüş. Siyasetçiler de tatil yapmayıversinler" diye konuştu.

"POLİTİK BİR İTTİFAK GÜNDEMİMİZ YOK"

Ağıralioğlu, bir basın mensubunun olası bir erken seçim durumunda Anahtar Parti'nin herhangi bir ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"İttifak arayışımız yok. Ama önümüzdeki dönemin risklerini anlattığım basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, eğer bu riskler millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir. Yani Ankara'da kurulan masaların, Ankara'da kurulan ittifakların, masa etrafında şekillenen birlikteliklerin sonuç alamadığını birkaç kez acı tecrübelerle gördük. Dolayısıyla ittifak milletin kalbinde kurulur. Anahtar Parti'nin politik bir ittifak gündemi yok."

"BİZİ MİLLETİMİZ BİR ARAYA GETİRLMELİDİR"

Şunu unutmuyoruz; şu anda siyaset, Öcalan'la konuşabilen, Öcalan'a statü talep edebilen, Öcalan'la hediyeleşebilen, DEM'le yol arkadaşlığına dönebilen; bunların hepsini kendisi için mümkün görebilen bir '400' hassasiyeti var galiba. Bu '401 olsun' diye her şeye heves edebilen bir ilkesizlik alanı haline geldi. Siyaset, bu kadar kendini korumak için ilkesizliğe tamah ediyorsa, biz millet için bir araya gelmekten imtina etmeyiz. Ama bizi milletimiz bir araya getirmelidir."

"CHP VE AK PARTİ'NİN GÖLGESİNDE KALMAYACAĞIZ"

Ağralioğlu, AK Parti'nin ve CHP'nin gölgesinde kalmamak yönünde bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Anahtar Parti, başından itibaren 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde kalmayacağız, AK Parti'nin de gölgesinde olmayacağız' diye bir hassasiyet gösteriyor" dedi.