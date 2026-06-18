Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması

18.06.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, ittifak arayışında olmadıklarını belirtti.

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin olası erken genel seçimlerde başka partiler ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "İttifak arayışımız yok. Ama önümüzdeki dönemin riskleri millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anahtar Parti teşkilatları tarafından pazar günü İzmir'de gerçekleştirdiği buluşmaya değinen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"İzmir sosyolojik yapısı itibarıyla, Anahtar Parti'nin memleket umudunu inşa edeceği merkeze son derece uygun bir şehir, son derece uygun bir portre sundu. Bu nedenle İzmir'deki coşku, Anahtar Parti'nin millet nezdinde her geçen gün bulduğu karşılığın teyidi açısından çok kıymetliydi. Büyük bir coşku, büyük bir kalabalık vardı. Üstelik gönüllü bir kalabalıktı. Herkesin yüzünde tebessüm, yüreğinde inanç vardı. Herkes kalbiyle oradaydı. Herkes, 'Daha iyisi mümkündür' idealinin enerjisini salona taşımıştı."

"CHP KURULTAY SÜRECİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ATLATSIN"

Ağıralioğlu, İzmir ziyareti sırasında CHP'li seçmenlerin oy verdikleri partiye yönelik mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşananlara karşı kaygılı olduğunu gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Onlara birlik ve beraberlik diledik. Biz Anahtar Parti'yiz; sırtlan gibi siyaset yapmıyoruz dedik. CHP dağılsın da bize bir şey düşsün diye bekleyen insanlar değiliz dedik. Bu, bizim siyaset pratiğimize uygun değildir. Biz kendi payımızı aslan gibi alırız. Milletin seçmenlerine, Türk milletinin tamamına sesleniriz. Partilerin akamete uğramasını, yekpareliklerinin bozulmasını, bölünüp parçalanmalarını isteyip de 'Bize de bir şey düşsün' diyecek insanlar değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi yekpare kalabilsin, inşallah kurultay sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilsin. Demokrasimiz ve millet iradesi açısından bir alternatif olabilsin. Biz onların seçmenlerine, onlar toplu dururken de seslenebiliriz. Kendilerine de her zaman birlik ve bütünlük diliyoruz."

"AP RAPORU'NU CİDDİYE ALMIYORUZ"

Avrupa Parlementosu Türkiye Raporu'nu değerlendiren Ağıralioğlu, "Raporda ciddiye alıp da üzerine konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Hamasi laflar, bildiğimiz lakırdılar. Ciddiye almıyoruz. Hiçbir beyanını ciddiye almıyoruz. Kıbrıs'a ilişkin telkinlerini de ciddiye almıyoruz. Neymiş, iki devletli çözümden vazgeçilmesi gerekiyormuş. Vazgeçmiyoruz kardeşim. Bunu tekrarlamaktan bıktık. Sizinle mi uğraşacağız? Bari raporlarınızı biraz daha ciddi yazın. Yazdığınız raporlar biraz daha ciddiyet taşısın" dedi.

"ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENDİR"

Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin başlattığı açlık grevine ilişkin konuşan Ağıralioğlu, "Öğretmenin atanmışı, ücretlisi, ücretsizi, efendim sözleşmelisi falan olmaz. Öğretmen öğretmendir kardeşim. Bunu arkadaşlarımızın kafasına nasıl yerleştireceğiz, ben bilmiyorum. Öğretmen öğretmendir kardeşim. Öğretmenin öylesi böylesi olmaz. Öğretmen öğretmendir" dedi.

"ÖĞRETMENLERE TERS KELEPÇE UYGULAMAKTAN RENCİDE OLMUYOR MUSUNUZ?"

Öğretmenlerin eylemleri sırasındaki polis müdahalelerine de tepki gösteren Ağıralioğlu, "Eğer geleceğinizi emanet ediyorsanız, geleceğinizi yerlerde sürüklemeyeceksiniz. Utanç verici bir şeydir yani. Çocuklarımızı emanet ediyoruz dediğiniz öğretmenlerinizi öyle ters kelepçeyle yerlerde sürükleyerek götürmek ne demek yahu? Hiç mi rencide olmuyorsunuz bundan?" ifadelerini kullandı.

"BİN 500 ÖĞRETMENİN HAKKINI KORUYAMIYORSUNUZ"

İktidara tepki gösteren Ağıralioğlu, "Bin 500 yüz öğretmenin hakkını koruyamıyorsunuz. Bir de arz-ı endam ediyorsunuz ki, 'Biz dünya lideriyiz. Türk milletinin hakkını, insanlığın hakkını, bölgenin hakkını, milletin hakkını koruyacağız'. Bırakın, uzatmayın mevzuyu. Çözün, mevzuyu çözün kardeşim" dedi.

"SİYASETİN TATİL YAPMASI, SİYASETİ AŞINDIRIR"

Ağıralioğlu, TBMM'nin 1 Temmuz'da tatile girmemesine ilişkin kararı doğru bulduğunu aktararak, "Bu kadar sorunu olan bir memlekette siyasetin tatil yapması, siyaseti aşındırır. Yani milletin geçim derdi var. Hayat zorluğu var. Çocuklarımızın hayatı kabusa dönmüş. Siyasetçiler de tatil yapmayıversinler" diye konuştu.

"POLİTİK BİR İTTİFAK GÜNDEMİMİZ YOK"

Ağıralioğlu, bir basın mensubunun olası bir erken seçim durumunda Anahtar Parti'nin herhangi bir ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"İttifak arayışımız yok. Ama önümüzdeki dönemin risklerini anlattığım basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, eğer bu riskler millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir. Yani Ankara'da kurulan masaların, Ankara'da kurulan ittifakların, masa etrafında şekillenen birlikteliklerin sonuç alamadığını birkaç kez acı tecrübelerle gördük. Dolayısıyla ittifak milletin kalbinde kurulur. Anahtar Parti'nin politik bir ittifak gündemi yok."

"BİZİ MİLLETİMİZ BİR ARAYA GETİRLMELİDİR"

Şunu unutmuyoruz; şu anda siyaset, Öcalan'la konuşabilen, Öcalan'a statü talep edebilen, Öcalan'la hediyeleşebilen, DEM'le yol arkadaşlığına dönebilen; bunların hepsini kendisi için mümkün görebilen bir '400' hassasiyeti var galiba. Bu '401 olsun' diye her şeye heves edebilen bir ilkesizlik alanı haline geldi. Siyaset, bu kadar kendini korumak için ilkesizliğe tamah ediyorsa, biz millet için bir araya gelmekten imtina etmeyiz. Ama bizi milletimiz bir araya getirmelidir."

"CHP VE AK PARTİ'NİN GÖLGESİNDE KALMAYACAĞIZ"

Ağralioğlu, AK Parti'nin ve CHP'nin gölgesinde kalmamak yönünde bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Anahtar Parti, başından itibaren 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde kalmayacağız, AK Parti'nin de gölgesinde olmayacağız' diye bir hassasiyet gösteriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler

16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:40
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:07
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
13:00
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:34:00. #7.12#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan ittifak açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.