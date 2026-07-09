Ağıralioğlu'ndan Trump ve NATO Zirvesi'ne sert eleştiriler

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Kağan için motor istiyorduk, haber yok. Ağır füze bataryalarından haberi yok. F-35'ten haberi yok. Bütün sorulara şöyle cevap veriyor Trump, 'Çok güzel uçak, F-35 çok güzel uçak.' Bizim buraya NATO Zirvesi'nde uçağın çok güzel olduğunu söylemeye gelmiş gibi davrandı" dedi. Ağıralioğlu, "Parasını verdiğimiz F-35'leri bize vereceksiniz" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ve zirvenin sonuç bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bize verilen F-35'ler ulufeymiş gibi davranmak rencide edici, saçmaydı" diyen Ağıralioğlu, şunları söyledi:"

"Parasını ödediğimiz, teknolojik altyapısında var olacağımız, tedarik zincirinde 200 küsur parçayla üretim bandında olacağımız; bizim hakkımız olan bir şey, bize ulufe diye veriliyor gibi konuşuldu. Üstelik beklentimiz, parasını verdiğimiz F-35'lerin bize verilmesiydi. F-35'lerin çok güzel bir uçak olduğunu söyledi. Bu Trump'lı yıllarda başımıza şöyle bir şey geldi: F-35 de çok güzel, filancayı çok seviyorum, onu hiç beğenmedim. Yani dört-beş kelimeyle diplomasiyi taşımaya heves etmiş bir döneme şahit olduk. Bizim zirvede de her an her şeyi söyleyebilir bir adamın Cumhurbaşkanımıza 'Seni çok seviyorum, çok beğeniyorum' demesi, kolunu tutuyor olması, beraber yürüyor olmalarını çok önemli önemseyen bir diplomasi analiz süreci yaşadık."

Ağıralioğlu, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde "Türkiye'nin bölgedeki tehditleriyle ilgili, Türkiye'nin beklentilerine cevap verecek terör örgütleriyle" ilgili bir atfın olmadığını söyleyeyerek, "Suriye Savaşı başladığından beri en ağır bedel ödeyen taraf biziz. Ama düşündüğümüz onca riske rağmen, bizim karşı karşıya olduğumuz tehditlerle ilgili bize verilecek bir güvence yok. Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti; beklentilerinin cevabını nihayet bildirilerine yazdırabilmeyi, anlaşma yapabilmeyi, anlaşma imzalayabilmeyi, imzaladığı anlaşmaların sonuçlarını milletine ifade edebilmeyi öğrenmesi lazım. Trump bizi çok seviyor. Dostumuz Trump acayip iltifat etti bize, en fazla bize tebessüm etti falan gibi bir şeyden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına bir şey çıkaramayız" dedi.







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