Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri Filistin'e destek için yürüdü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri Filistin\'e destek için yürüdü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Üniversite tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla 'Soykırıma Lanet, Özgürlüğe Destek' yürüyüş etkinliği düzenlendi.

03.05.2024 15:14
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversite tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla "Soykırıma Lanet, Özgürlüğe Destek" yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde bulunan Nurettin Atmaca Camisi avlusunda cuma namazı sonrası bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla yürüyüşe başladı.

Zaman zaman tekbir getirip İsrail aleyhine slogan atan grup rektörlük binasının önüne kadar yürüdü.

Burada yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite olarak ABD ve Batı'daki vicdan sahibi gençlerin öncülük ettiği bu eylemleri açık yüreklilikle desteklediklerini ve selamladıklarını söyledi.

İsrail'in kuruluşundan bugüne kadar 76 yıldır Filistin topraklarında zulüm yaptığını belirten Karabulut, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler arasında Gazze İslam Üniversitesi Rektörü, yüzlerce öğrenci ve öğretim elemanı, bine yakın sağlık personeli, sivil savunma ve yardım görevlileri ile gazeteciler olduğunu anlattı.

ABD'de, İtalya'da, Japonya'da, Tunus'ta, Ürdün'de, Türkiye'de ve dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insanın işgalci rejimi kınayıp Filistin'e destek yürüyüşü yaparak soykırımı gündemde tutmaya çalıştığını vurgulayan Karabulut, şunları kaydetti:

"Columbia Üniversitesinin vicdan sahibi öğrencilerinin direnişini destekleyen ve soykırım karşıtı eylemlerin dünyanın önde gelen Harvard, Michigan, Texas, New York gibi birçok üniversiteye yayılması, dünyanın izzet sahibi halklarının ortak tavrını gösteriyor. Yönetimlerin bu protesto eylemlerini her türlü baskı ve şiddetle engellemeye çalışması, öğrencileri tehdit ve şantajla korkutma girişimleri demokrasi ve insan hakları havarilerinin iddialarının örümcek ağından daha çürük olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor."

Eski Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ise yaklaşık 7 aydır Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in maşeri vicdanda ve uluslararası hukukta suç işlediğini belirtti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik personel, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika

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