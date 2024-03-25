Agrobay işçileri için umut ışığı: Müzakere süreci başlıyor - Son Dakika
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Agrobay işçileri için umut ışığı: Müzakere süreci başlıyor

Agrobay işçileri için umut ışığı: Müzakere süreci başlıyor

Agrobay işçilerinin hak talepleri için Ankara'ya yürüyen CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gökan Zeybek devreye girdi. CHP ile yapılan görüşme sonrasında Tarım Sendikası Başkanı Umut Kocagöz, sendika ve Agrobay şirketi avukatlarının yarın görüşeceğini ve müzakere sürecinin başlayacağını açıkladı. İşçiler, Tarım-Sen üyesi oldukları gerekçesiyle işten atılmış ve hakları için 23 Ağustos 2023'ten bu yana mücadele ediyorlardı. Yürüyüşleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sona erdi ve AK Parti, İYİ Parti ve CHP yetkilileriyle görüştüler.

25.03.2024 21:09  Güncelleme: 21:11
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Hak talepleri için Ankara'ya yürüyen Agrobay işçileri için CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gökan Zeybek devreye girdi, işçiler için umut ışığı belirdi. CHP ile görüşme sonrası açıklama yapan Tarım Sendikası Başkanı Umut Kocagöz, CHP Genel Başkan Yardımcıları Taşcıer ve Zeybek'in temasları sonrasında sendika ve Agrobay şirketi avukatlarının yarın görüşeceğini, müzakere sürecinin başlayacağını söyledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları gerekçesiyle işten atılan ve 23 Ağustos 2023'ten bu yana hakları için mücadele eden işçilerin 18 Mart'ta Ankara'ya başlattıkları yürüyüş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sona erdi. İşçiler, bakanlıktaki görüşmelerinin ardından AK Parti, İYİ Parti ve son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcier ile görüştü.

"MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Sendika Başkanı Kocagöz, CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. Kocagöz, şunları söyledi:

"Kendisine bugüne kadar yapılan görüşmeleri ve durumu aktardık. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile daha önce yaptığımız görüşmelere istinaden yeni bir görüşme yapma ihtiyacımız olduğunu söyledik. Gamze Hanım bu talebimize karşılık bizi Gökan Bey ile görüştürdü. Gökan Bey'den bu sorunun çözüme dair yeni bir inisiyatif alması gerektiğini söyledik. Gökan Bey'den öğrendik ki Agrobay şirketi, daha önceki görüşmeler sürecinde ona yalan yanlış bilgiler vermiş. Biz doğru bilgileri kendisiyle paylaştık. Kendisi bunun üzerine Agrobay şirketini aradı. Bizimle bir görüşme zemini açtı. Yarın avukatımız, şirketin avukatıyla görüşecek. Müzakere sürecini başlatacağız. Bütün kamuoyundan bu süreci takip etmesini ve bizden gelecek haberlere odaklanmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Agrobay işçileri için umut ışığı: Müzakere süreci başlıyor - Son Dakika

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