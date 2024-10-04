Ahlat Ağaçları Turizm İçin Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahlat Ağaçları Turizm İçin Bekliyor

Muş'taki Bilek köyünde 110 bin Ahlat ağacının hasadı yapılıyor, bölgenin turizme kazandırılması isteniyor.

04.10.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

110 bin Ahlat ağacı turizme kazandırılmayı bekliyor

110 bin Ahlat ağacında armut hasadı başladı

MUŞ - Muş merkeze 47 kilometre uzaklıkta bulunan Bilek köyünde, yaklaşık 110 bin Ahlat ağacında asırlardır süregelen geleneksel armut hasadı bu yıl da büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Yöreye özgü lezzetiyle bilinen bu armutlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir emekle toplanıyor. Bilek köyünde bulunan ve sayıları 110 bini aşan Ahlat ağaçlarının ilk hasadı, köyün çocukları tarafından yapıldı. Doğal yetişen bu meyvelerin hasadı bu yıl çocukların neşesiyle başladı.

Armutların doğal olarak yetiştiğine dikkat çekerek, bu sayede ürünlerin hem sağlıklı hem de lezzetli olduğunu vurgulayan köy sakinlerinden Şabettin Çiçek, "Bilek köyünde oturuyorum. Bizim köy arazisinde yaklaşık 110 bin yabani armut ağacı var. 1980'li yıllarda devletimiz bir sayım yaptı, o dönem 130 bin yabani armut ağacı olduğu tespit edilmişti. Arada geçen yıllarda bakımsızlıktan sayıları düştü. İki armut ağacının meyve tatları aynı değil. Köyümüzden il dışına göç eden vatandaşlarımız da yılın bu döneminde köye gelerek hasada katılıyorlar. İstanbul, Bursa, Ankara, Malatya, Bingöl ve Elazığ'dan vatandaşlar gelip buradan armut topluyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu bölge koruma altına alınsın. Çevredeki köylerin yakacak sıkıntısı olduğunda bu ağaçlara zarar veriyorlar. Biz köylüler olarak buraya 30 yıl boyunca bekçi tuttuk. Bizim artık gücümüz yetmiyor. Devlet desteğini istiyoruz. Böyle bir yer Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Bu alanın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı köyümüze davet ediyoruz. Herkes gelsin istediği kadar armut alsın" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Turizm, Tarım, Çevre, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat Ağaçları Turizm İçin Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti Kadının kafasını kesip surlardan attı, kendisi de intihar etti
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e “Guterres“ tepkisi: Sen kim oluyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e "Guterres" tepkisi: Sen kim oluyorsun?
16:25 Özgür Özel’le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 17:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlat Ağaçları Turizm İçin Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement