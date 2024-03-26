CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın: Sandıklara sahip çıkalım

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CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edremit'teki halkla buluşmasında yaptığı konuşmada, "Yalana dolana bakmayın. Sandıklara sahip çıkalım. Sandığa gelmem, gelemem, uzaktayım diyen bütün hemşehrilerimi, memleketime, Edremit'e, Balıkesir'e davet ediyorum. Çünkü bu süreçte Balıkesir Türkiye'de tarih yazacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Özel'in konuşmasından önce CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın halka hitap etti. Akın seçime kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, halktan seçimlerde sandıklara sahip çıkmalarını ve oylarını kullanmalarını istedi.

Akın şunları söyledi:

"Bu pazar günü inşallah Balıkesir'de, Edremit'te, Balıkesir'in yirmi ilçesinde büyük bir tarih yazmaya hazır mısınız? Hazırız. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Artık çok az bir süremiz kaldı. Sizden ricam şudur. Sandıklara sahip çık sandıklara gitmek, sandıklarda kucaklaşmak ve sandığa gitmem diyen kimseyi bırakmamak. Çünkü sandığa gidip oy kullanmak bir vatan borcudur. Bir namus borcudur. Edremit olarak birlik bütünlük içinde sandığa gidiyor muyuz? Şimdi büyükşehirde biliyorsunuz makyajcı arkadaş gitti bir tane de kopyalı bir Ahmet Akın çıkardı. Bir milyon üç yüz bin Balıkesirli hemşehrilerime bu büyük bir hakarettir. Ben her yerde söylüyorum. Vatandaşımın, milletimin, yiğit Balıkesirlilerin aklıyla alay ettirmem. Pusulada Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altındaki mührü basıyoruz. Bu arada bizim makyajcı arkadaşın psikoloji iyice bozuldu. Ben size şunu söyleyeyim. Buradan söylüyorum. Bütün Balıkesir'e benim dilim sevgi dilidir. Benim dilim asla tehdit şantaj dili değildir. İnşallah bir Nisan'dan itibaren Balıkesir sevgiyle kucaklaşacak. Balıkesir kazanacak ve kaybeden olmayan bir Balıkesir'i, bir Edremit'i hep birlikte inşa edeceğiz"

BUNLARIN SİYASİ ALAVERELERİNE, DALAVERELERİNE, YALANLARINA, DOLANLARINA BEŞ GÜN KALDI

Mevcut belediye yönetimini makyaj belediyeciliği yapmakla eleştiren Akın, halka, "Bu memlekette ranta değil hizmete hazır mısınız? Bu memlekette yalana değil plana hazır mısınız? Bu Körfezimizin, Türkiyemizin incisi, körfezimizin tertemiz, pırıl pırıl olduğu, emeklilerimizin huzur içinde yaşadığı, gençlerimizin iş güç sahibi olduğu, rantı eseri olmayıp, vatandaşının hizmetkarı olan size en yakın Ahmet Akın'a hazır mısın hemşehrim? O zaman, bakın, o zaman bunların siyasi alaverelerine, dalaverelerine, yalanlarına, dolanlarına beş gün kaldı. Beş gün sonra hep birlikte mücadelemizi tamamlayacağız. Ertesi günü 1 Nisan'dan itibaren ötekisi olmayan herkesin kucaklandığı, insanımızı odağımıza koyan bir anlayışla Edremitimizi, Balıkesirimizi, körfezimizi buluşturuyoruz inşallah" diye konuştu.

Belediye başkanlığı için 2019'da yola çıktığını ancak ittifak anlaşması nedeniyle adaylıktan çekildiğini hatırlatan Akın, şöyle konuştu:

"Şimdi de, yıl oldu 2024. Kaldı beş gün. Balıkesir benim ailem, ayrımcılık yapmadım. Partizanlık yapmadım. Hiçbir Allah'ın kuluna 'hangi partiye oy verdin' demedim. Ne dedim? 'Size nasıl yardımcı olabiliriz' dedim. İşte bu anlayışı Balıkesir'de egemen kılacağız. Ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz, ötekileştirmeyeceğiz, kucaklayacağız. Hep beraber olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız ve güzel Balıkesirimi, Türkiye'nin incisi, körfezimi huzur içinde yöneten bir belediye başkanınız olacak. Şimdi ulaşımımız sorun, otoparkımız sorun, su sorun altyapı sorun, kanalizasyon sorun ama en büyük sorun ayın 31'inde gidiyor. Onun için körfezden en büyük oyu büyük bir tarihi rekorla Cumhuriyet Halk Partisi'nde buluşmaya hazır mıyız? Kendinizi size emanet ediyoruz. Çünkü sizler cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi, demokrat hepimiz birlikte bu memleketi şaha kaldıracağız. Zeytinliklerimiz, tarihimiz, doğamızla Türkiye'nin sadece kırk günlük, bir sezonu olan turizmiyle değil, bu sezonu bir yıla çıkartacağız. Mehmet Ertaş başkanımla birlikte kol kola verdik. Mücadelemizi başlattık. Bu mücadelede planımızı yaptık. Planımız hazır bizde yalan yok, plan var hemşehrim. Tutamayacağımız sözü vermiyoruz. Bu makyajcı arkadaş kopyacı da çıktı. Benim projeleri birebir kopyaladı. Ama sinirler de bozuk. Sağa sola efelenmeye başladı. Şunu söyleyeyim. Ben Balıkesir Gönen ilçesinde doğdum. Bu memlekette büyüdüm. Hayatım hep Balıkesir'de. Bu memlekette size en büyük vaat, huzur, en büyük vaadim adaletli bir başkanınız olacağım. Hep beraber birlik beraberlik içerisinde son kalan bu beş günü çok verimli kullanmamız lazım. Yalana dolana bakmayın. Sandıklara sahip çıkalım. Sandığa gelmem, gelemem, uzaktayım diyen bütün hemşehrilerimi, memleketime, Edremit'e, Balıkesir'e davet ediyorum. Çünkü bu süreçte Balıkesir Türkiye'de tarih yazacak. Balıkesirliler, yiğit Balıkesirliler, önce insan diyen anlayışı, kucaklayışı, ötekileştirmeyen anlayışı inşallah hep birlikte hayata geçirecek. Her zaman samimi oldum. Hep içinizde oldum ve hiçbir zaman için başınızı öne eğdirmedim. Bundan sonra da ben ekibim belediye başkanlarımız, Mehmet Ertaş başkanım hep birlikte Bu memleketin hizmetkarı olacağız. Emrinizde olacağız. Aynı zamanda şu ara yapılan tehditler, şantajlar benim büyükşehir belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerim. Hiç bunlara aldırmasınlar. Hiç bunlara aldırmasınlar. Sadece 5 gün kaldı. Huzurlu günlere, adaletli günlere kucaklayıcı günlere çok az kaldı. İnşallah bayramda buraya gelip teşekkürümü büyükşehir belediye başkanınız olarak yapacak."