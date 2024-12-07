Ahmet Atalay, Pankreas Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ahmet Atalay, Pankreas Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Ahmet Atalay, Pankreas Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kurucu Başkanı Ahmet Atalay, pankreas kanseri nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi. Bursa'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Atalay'ın veda mektubu, ailesi tarafından paylaşılırken, izci arkadaşları da tabutunun başında nöbet tuttu.

07.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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TÜRKİYE Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Kurucu Başkanı Ahmet Atalay (66), pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bursa'da son yolculuğuna uğurlanan Atalay'ın, 5 yıl önce kanser teşhisi konulduğunda kaleme aldığı ve yakın çevresine bıraktığı veda mektubu, ailesi tarafından ölüm ilanı olarak paylaşıldı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kurucu Başkanı, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Atalay, uzun süredir tedavi gördüğü pankreas kanseriyle mücadelesini kaybetti. 5 Aralık'ta hastanede yaşamını yitiren Atalay'ın cenazesi, dün Bursa Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Atalay'ın cenazesine ailesi, aynı zamanda damadı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, CHP Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İZCİ SELAMIYLA UĞURLADILAR

1970'li yıllarda Uludağ İzcileri Derneği'nin kurulmasında rol alan ve Uludağ İzcileri armasının çizilip, Dünya İzcilik Bürosu Genel Sekreteri'ne sunarak literatüre girmesini sağlayan Atalay'ın tabutunun başında, izci arkadaşları da sırayla izci selamıyla nöbet tuttu.

Uludağ İzcileri Derneği Başkanı Muhsin Kul, Atalay ile dostluklarını anlatarak, "Ahmet Atalay bir Uludağ İzcisi, değerli bir arkadaşımızdı. Kendisiyle 40 yıllık bir dostluğumuz vardı. Şu an acımız çok büyük. Amansız hastalığa yenildi. Kendisi uzun yıllar boyunca, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Partilerin üst düzey yöneticiliğini yaptı. Aynı zamanda Makine Mühendisleri Odası eski başkanlarındandı. Bursa, çok büyük bir değerini kaybetti. Hepimiz çok üzgünüz ve Allah rahmet eylesin" dedi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYINLANMAK ÜZERE, KALEME ALMIŞTI

Cenaze namazının kılınmasının ardından Hasköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan 3 çocuk babası, makine mühendisi Ahmet Atalay'ın, 5 yıl önce kanser teşhisi konulduğunda kaleme alarak yakın çevresine bıraktığı, altında oda sicil numarasının da yer aldığı veda mektubu, ailesi tarafından ölüm ilanı olarak paylaşıldı. Atalay'ın, Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Sessiz Gemi' şiirindeki, 'Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan' dizeleriyle başladığı veda mektubu, "Dostlar, aşağıda limandan kalkış zamanı ve limanın adresi vardır, herhalde… Hani bir alışkanlıkla sorarlar ya; benden yana geçmişteki tüm haklarım helal olsun sizlere… Sizlerin hakları, sizin kararınız…" sözleriyle sona erdi.

Haber- Kamera: Barış YILMAZ/ BURSA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ahmet Atalay, Pankreas Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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