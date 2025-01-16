Davutoğlu'ndan Gazze'de Kalıcı Barış Vurgusu - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Gazze'de Kalıcı Barış Vurgusu

Davutoğlu\'ndan Gazze\'de Kalıcı Barış Vurgusu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, kalıcı barış gerektiğine dikkat çekti. Davutoğlu, "2023 yılı Ekim ayından itibaren insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birinin yaşandığı Gazze’de insanlık onuru ve özgürlük mücadelesi veren kahraman Filistin halkı, soykırımcı İsrail devletini ve onun işbirlikçilerini ateşkes ilan etmek zorunda bırakmıştır." dedi.

16.01.2025 00:19
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, kalıcı barış gerektiğine dikkat çekti. Davutoğlu, "2023 yılı Ekim ayından itibaren insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birinin yaşandığı Gazze'de insanlık onuru ve özgürlük mücadelesi veren kahraman Filistin halkı, soykırımcı İsrail devletini ve onun işbirlikçilerini ateşkes ilan etmek zorunda bırakmıştır." dedi.

Davutoğlu, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı Ekim ayından itibaren insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birinin yaşandığı Gazze'de insanlık onuru ve özgürlük mücadelesi veren kahraman Filistin halkı, soykırımcı İsrail devletini ve onun işbirlikçilerini ateşkes ilan etmek zorunda bırakmıştır. Başta İsmail Haniye ve Yahya Sinvar olmak üzere, bu soykırımda şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor; evlerini, yurtlarını, eşlerini ve çocuklarını korumak için direnen kahraman Filistin halkına ve onlara destek veren dünya halklarına şükranlarımı sunuyorum.

Onlar, dünyanın en yıkıcı ordularının dahi haklı ve onurlu bir halkın iradesini ve direncini kıramayacağını gösterdiler. 'Nehirden Denize Özgür Filistin' seslerinin tüm dünyada yankılanmasını sağlayan dünya halkları; şimdi de hep birlikte bu ateşkesin garantörü olarak, yaraların sarılması ve Özgür Filistin'in yeniden inşası için sesini yükseltmelidir.

'Her şeyden önce bu ateşkes kalıcı bir barış değil, geçici bir ateşkestir'

Bu ateşkes Filistin halkının yaralarının sarılması açısından önemli olmakla birlikte Gazze soykırımına karşı mücadele edenleri rehavete sürüklememelidir. Her şeyden önce bu ateşkes kalıcı bir barış değil, geçici bir ateşkestir. 2009, 2012 ve 2014 ateşkes görüşmelerinde ve uygulanmasında aktif olarak bulunmaktan kaynaklanan tecrübe ile şu hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum:

1. Ateşkes mutabakatının ilan edildiği bugünden yürürlüğe gireceği 19 Ocak Pazar gününe kadar geçecek sürede, İsrail ordusunun yeni bir 'de facto' yaratmaya dönük muhtemel operasyonlarına müsamaha gösterilmemelidir. 2014 ateşkesinde mutabakat ile uygulama arasında geçen bu kritik süre içindeki operasyonlar, ateşkesin fiili uygulamasını sekteye uğratmıştır.

2. ABD başta olmak üzere ateşkesi destekleyen ülkeler her şeyden önce söz verilen insani yardımların koordinasyonu için en yetkili kurum olan UNRWA'nın üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırarak, bu kurumun tüm kapasitesiyle devreye girmesini sağlamalıdır.

3. Ateşkes şartlarına uyulup uyulmadığını objektif olarak denetleyecek güçlü ve yetkili bir izleme mekanizması kurulmalıdır.

4. Bu mekanizma bir BMGK kararı ile yetkilendirilmeli ve ateşkese aracılık eden ülkeler yanında bir de BM Gözlem heyeti oluşturulmalıdır.

5. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı toplanarak bu ateşkes şartlarının gerçekleşmemesi ve ikinci aşamada rehinelerin salıverilmesi sonrasında tekrar İsrail saldırılarının başlaması halinde, İsrail'e dönük yaptırımlar uygulanacağını beyan eden bir karar almalıdır.

6. Rehinelerin salıverilmesi sonrasında başlayacağı öngörülen Gazze'nin yeniden inşasını uluslararası teminat altına alacak bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı çıkarılmalı ve Gazze'nin yeniden inşası takvime bağlanmalıdır.

7. Bu ateşkes kararı İsrail'in uyguladığı soykırım ile ilgili Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi süreçlerini asla aksatmamalı ve İsrail, Gazze halkına karşı işlediği suçlarla ilgili tazminat dahil müeyyidelere muhatap kılınmalıdır.

Kahraman Filistin halkına ve şehitlerine sözümüz bakidir: "Nehirden Denize Özgür Filistin" kurulana kadar yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Gazze'de Kalıcı Barış Vurgusu - Son Dakika

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