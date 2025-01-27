Ahtamar Efsanesi Müzikali AKM'de - Son Dakika
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Ahtamar Efsanesi Müzikali AKM'de

Ahtamar Efsanesi Müzikali AKM\'de

Maral Müzik ve Dans Topluluğu, ''Ahtamar Efsanesi'' müzikaliyle zengin bir performans sundu.

27.01.2025 10:16
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Bu sene 45. kuruluş yılını kutlayan Maral Müzik ve Dans Topluluğu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliğinin destekleriyle hazırladığı "Ahtamar Efsanesi" (Destiny of Tamar) müzikali, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Besteci ve müzisyen Majak Toşikyan, müzikalin şair Hovhannes Tumanyan'ın 1891 yılında kaleme aldığı "Ahtamar" şiirinden esinlenerek konseptine ve müziklerine imza attı.

Tek perde ve 80 dakika olarak sunulan gösteride, 70 dansçı, 3 solist ve sahne arkası ekibiyle birlikte 125 kişilik geniş bir kadro yer aldı.

"Yarım kalan her şey hüzün yaratıyor"

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ahtamar Efsanesi"nin bu topraklarda ortaya çıktığını belirterek, "Müzikal, Ermeni halkının bu topraklara ve insanlığa bir armağanıdır. Bu efsanede biz kavuşamayan sevgilileri izliyoruz. Elbette sevgi en güzel şey ama yarım kalan her şey hüzün yaratıyor insanın içinde ve bir trajediye dönüşüyor. Türkiye'nin en görkemli salonunda bu müzikali seyretmekten büyük övünç duyuyoruz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendileri bu ülkenin değişik renklerini değerlendirme konusunda öncü bir rol üstleniyor." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ise gösteriyi "Bir aşk hikayesinin çok güzel bir şekilde müziğe ve dizelere uyarlanmış hali" olarak değerlendirirken, Ermeni katılımcılara da dikkati çekerek, "Yaşasın Türkiye ve Ermeni halklarının kardeşliği." ifadesini kullandı.

Hikayenin Van'ın Akdamar adasında geçtiğini aktaran Bayram, "İki sevgilinin buluşması esnasında sevgilinin birinin yüzerken boğulmasını ele alan ve Ermeni camiası açısından da önem arz eden bir proje." diye konuştu.

Gösteride ayrıca Roy Merkezoğlu ve Katya Kaya, solo dans performansları sergiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahtamar Efsanesi Müzikali AKM'de - Son Dakika

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