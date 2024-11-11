Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alması hepimizi gururlandırıyor.

11.11.2024 12:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alması hepimizi gururlandırıyor." dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliği düzenlendi.

Video gösterimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajıyla başlayan etkinlikte konuşan Göktaş, dikilen her fidanın gelecek için yeni bir can, yeni bir nefes olmasını diledi.

Göktaş, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yılı aşkın süredir Filistin ve Gazzelilerin, İsrail'in acımasız soykırımıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu etkinliği Gazzelileri anma etkinliğine dönüştürdüğü için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere herkese teşekkür etti.

Dünyanın geleceğini ilgilendiren iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık gibi tehditlere karşı mücadele etmenin, herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunun altını çizen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2019 yılında başlatılan ağaçlandırma seferberliği, bu amaçla ülkemize kazandırılan önemli bir değerdir. Her yıl 11 Kasım'da milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için atılan kıymetli adımlardır." diye konuştu.

"Böylesi kıymetli çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Göktaş, tüm vatandaşların bu seferberliğe gönülden katılımının her daim kendilerine güç verdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alması hepimizi gururlandırıyor. Bu başarı, yalnızca bugünün değil, yarının da kazancıdır ve Bakanlık olarak da çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren böylesi kıymetli çalışmaları her daim desteklemeye devam edeceğiz."

Bu anlamda kendileri için en kıymetli rehberin "Kıyametin koptuğunu görseniz dahi elinizdeki fidanı dikin" hadisi olduğunu bildiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Her bir ağaç, yaşamın derin izlerini taşır, geleceğin tohumlarını barındırır. Ecdadımızın 'ulu ağaç' olarak nitelendirdiği çınar ağacı gibi geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan bir simgedir. Bugünde dikilecek her fidan, doğanın yenilenmesi ve geleceğin güvence altına alınması için verilen değerli bir söz olur. Türkiye'nin dört bir yanında dikilen ağaçlarla oluşturacağımız ormanlık alanlar geçmişimizden aldığımız emaneti, evlatlarımıza bırakmanın en güzel yoludur."

Göktaş, tüm vatandaşların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayarak, herkesi sadece bugün değil her gün "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" olmaya davet etti, Gazze Hatıra Ormanı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Bakan Göktaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya "Şehrin En Köklüsü" kitabı hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okumasının ardından, Gazze Hatıra Ormanı'na fidanlar dikildi ve önceden dikilmiş fidanlara can suyu verildi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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