Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Karabük'te konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Karabük\'te konuştu Açıklaması
12.08.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirterek, "Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirterek, "Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladık. Depremden etkilenen tüm illerimizde il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ettik. Bakanlığımıza bağlı herhangi bir kuruluşumuzda olumsuz veya riskli durum bulunmuyor." dedi.

Bakan Göktaş, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Göktaş, ardından Vali Mustafa Yavuz ile makamında görüştü.

Vali Yavuz'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, Balıkesir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremin hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini aktaran Göktaş, "Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladık. Depremden etkilenen tüm illerimizde il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ettik. Bakanlığımıza bağlı herhangi bir kuruluşumuzda olumsuz veya riskli durum bulunmuyor. Balıkesir'de Aile ve Sosyal İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 229 personel ve 39 araçla vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını yerinde karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun." diye konuştu.

Göktaş, Karabük'e Bakanlık çalışmalarını yerinde incelemek, ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, yakın zamanda kente huzurevi kazandırmayı müjdeleyeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmayan devlet anlayışıyla hareket ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikalar hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, vatandaşların huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalıştıklarını, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere hizmet ve destekleri güçlendirdiklerini anlattı.

Afet ve acil durumlarda da yine Karabük'ün yanında olduklarına, geçen ay kentte çok büyük orman yangınıyla karşı karşıya kaldığına değinen Göktaş, "O minvalde de acil kaynak aktarımı olarak 3 milyon lira acil destek sağladık. Vatandaşlarımıza aynı zamanda psikososyal destek sağladık, 844 vatandaşımıza Karabük'te. Her daim vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Aileyi güçlendirmek için çeşitli çalışmalarımız var"

Göktaş, bu yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle "Aile Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak, aileyi güçlendirmek, risklere karşı korumak, aynı zamanda nüfus ve doğurganlık hızlarına, yaşlanan nüfusa yönelik de çeşitli çalışmaları olduğunu kaydetti.

Türkiye genelinde, 81 ilde Aile Yılına özel çeşitli etkinlikler düzenlediklerinden bahseden Göktaş, şöyle devam etti:

"50'si Karabük'te olmak üzere 8 bin 394 faaliyeti Türkiye genelinde bugüne kadar gerçekleştirdik. Aile Yılında Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde çeşitli müjdeler de sunmuştu. Bunlardan biri Aile ve Gençlik Fonunun 81 ile yaygınlaştırılması, ikincisi de doğum destek sistemimizi güçlendirmek. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımlarıyla bugüne kadar toplam 299 bin 421 annenin hesabına ödemeleri yaptık. Böylece bugüne kadar 2 milyar 555 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Karabük'te de 691 annemize 5,1 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; ikinci ve üçüncü çocuğa sahip ailelerimiz, yani bu yıl itibarıyla doğum yapan annelerimizin bu destekten 5 yıl boyunca istifade edeceğini söylemek istiyorum."

Göktaş, Karabük'teki temasları kapsamında "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceklerinden bahsederek, "Onlarla sohbet edeceğiz. Onlarla istişare edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle inşa ettiğimiz bir süreç. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlarla inşa edeceğimiz bu süreçte de Karabük'te de elbette ailelerimizle bir araya geleceğiz. Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızı minnetlerimi sunmak istiyorum. Atacağınız her adımda onların emanetine dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ardından Valilik Şehitler Köşesini inceleyen Göktaş'a, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Yönetim, Balıkesir, Sındırgı, Ekonomi, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:56:23. #7.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.