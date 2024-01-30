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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Göktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
30.01.2024 - 10:49,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Göktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu Mezar" adlı fotoğrafına oy veren Göktaş,"Gazze'de Anadolu Ajansı çok önemli çalışmalar yaptı. Orada yaşanan katliamları dünyaya duyurdu. Bu fotoğraf orada yaşanan katliamın bir soykırım olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.

Bakan Göktaş, "Deprem: Umut" kategorisindeki her karenin çarpıcı olduğunun altını çizerek, Mustafa Seven'in "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Göktaş, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise "Çocukları için verdikleri kutlu mücadeleden dolayı Diyarbakır annelerini oylamak istiyorum." diyerek, Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz Bebeğimsin" adlı fotoğrafını seçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "spor" kategorisinde, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA
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