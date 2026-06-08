Bakan Göktaş: Bağımlılıkla Mücadele Milli Sorumluluk - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Bağımlılıkla Mücadele Milli Sorumluluk

Bakan Göktaş: Bağımlılıkla Mücadele Milli Sorumluluk
08.06.2026 14:11
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Göktaş, aileyi merkeze alan önleyici tedbirlerle bağımlılıkla mücadeleyi güçlendireceklerini vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hiç şüphesiz evlatlarımızın zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlarla dönüştürüyoruz. Sosyal uyum süreci danışmanlığı modeli ile 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü şekilde katılmasını sağlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay arasında bağımlılıklarla mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmek için protokol imzalandı. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Yeşilay Cemiyeti Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ile çok sayıda davetli katıldı.

'BAĞIMLILIĞIN SADECE BİREYSEL BİR SAĞLIK MESELESİ OLMADIĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ'

İmza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bağımlılıkla mücadelede aileyi merkeze alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahada ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlatıyoruz. Aslında fiilen yaptığımız bir süreci resmiyete kazandırarak daha güçlü bir hale getirmiş oluyoruz. Kıymetli misafirler, bağımlılık meselesi artık sadece bireysel bir sağlık meselesi olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Aile ilişkileri, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenli ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bağımlılıkların önlenmesi ve tedavisinde sağlık, kamu sağlığı odaklı çok disiplinli ve kurumlar arası çalışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Hepimizin de bilgi üzere bir asrı aşan çalışmalarıyla Yeşilay, okullardan ailelere, yerel topluluklardan gençlere uzanan çalışmalarla milyonlarca vatandaşımıza uzandı ve milyonlarca vatandaşımızın aslında tekrar sağlığına kavuşmasına da çok önemli çalışmalar yürüttü. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' vizyonu bu mücadeleye güçlü bir ivme kazandırdı. Nitekim Yeşilay'ın 2026 yılı bağımsızlık yılı ilan etmesiyle bu vizyonun sahada daha güçlü bir karşılık bulmasını da sağladı" dedi.

'BU PROTOKOLLE AMACIMIZ BAĞIMLILIK RİSKİ ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK'

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi insanı, aileyi ve toplumu birlikte koruyan güçlü bir devlet politikası haline getirdik. Hiç şüphesiz evlatlarımızın zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planımızla bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlarla dönüştürüyoruz. Sosyal uyum süreci danışmanlığı modeli ile 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü şekilde katılmasını sağlıyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle toplumun farklı kesimlerine bağımlılık konusunda farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bu eğitimlerle yine Yeşilay'ımızın güçlü destekleriyle 81 ilimizde 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. Kıymetli misafirler, bugün imzaladığımız protokolle bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir döneme başlatıyoruz. Bağımlılıktan koruyan aileler eğitimlerle, eğitimleriyle ebeveynlere erken belirtileri fark etme, doğru iletişim kurma ve çocukların risklerden koruma konusunda desteklerimizi yaygınlaştıracağız. Şiddet mağduru vatandaşlarımız için bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık çalışmalarımızı hızlandıracağız. Personelimizin özellikle sahadaki yönlendirme ve müdahale süreçlerini daha etkili hale getireceğiz. Nitekim bugün burada da aslında önemli bir, yine eğitim programı vardı. Sosyal risk haritası çalışmalarını Yeşilay'ın saha deneyimi ile birlikte deneyimlemeye ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu protokolle amacımız bağımlılık riski ortaya çıkmadan önleyici tedbirlerimizi güçlendirmek. Zaten asıl amacımız da tam olarak da bu. Bir riski erken tespit etmek, doğru zamanda müdahale edersek bu riskler olmadan önüne geçebiliriz" diye konuştu.

'HALEN AİLE YAPIMIZ DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKEYE GÖRE OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Türkiye Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Dünyada bağımlılıkla mücadele anlamında yaptığımız çalışmalarda çok açık ve net bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Dünyadaki çalışmalar bağımlılıkla mücadeleyi çok birey odaklı götürüyorlar. Bireyle başlayıp bireyle bitiriyorlar. Bireydeki risk faktörlerini azaltmak, bireydeki koruyucu faktörleri arttırmak üzerine politikalar üretiyorlar. Biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak yaptığımız çalışmalarda dünyadaki çalışmalardan öğrenebileceklerimizi araştırırken bu gerçekle karşı karşıya kaldık. Dünyadaki çalışmaların öne çıkan özelliklerini, örnek alabileceğimiz noktaları bir araya getirip bir model ortaya koyduk. Türkiye'deki hocalarımızla dünyada bu alanda yapılan çalışmaların nasıl Türkiye'ye kazandırılacağı konusunda yaptığımız çalışmalarda birçok önemli noktayı Türkiye'ye kazandıracak adımlar attık. Ama bir noktada şunu fark ettik ki dünyadan alacağımız değil, dünyaya vereceğimiz çok önemli bir özelliğimiz var. Halen aile yapımız dünyadaki birçok ülkeye göre oldukça önemli" dedi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzaları atılarak fotoğraf çekimi gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Bağımlılıkla Mücadele Milli Sorumluluk - Son Dakika

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