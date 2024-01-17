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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik: Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasına müsaade etmeyelim - Son Dakika
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik: Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasına müsaade etmeyelim

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Orta Doğu ve Türkiye'nin çevresindeki sorunlara dikkat çekerek, Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasına karşı durulması gerektiğini belirtti. Çelik, Türkiye'nin güvenli bir liman olarak yoluna devam ettiğini vurguladı ve küresel güçlerin oyunlarının farkında olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, doğum günü kutlaması yapılan Çelik'e anne ve babasıyla çekilmiş bir fotoğraf hediye edildi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik: Cumhur İttifakı\'nın zaafa uğratılmasına müsaade etmeyelim
17.01.2024 - 23:08,
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Şimdi tüm mesele Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasıdır. Senaryo belli, zaafa uğrayınca 'İşiniz bitti, hodri meydan seçim.' diyecekler, buna müsaade etmeyelim." dedi.

AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen programda konuşan Çelik, Orta Doğu ve Türkiye'nin çevresinde ateş çemberinin harlandığını söyledi.

Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımın devam ettiğini kaydeden Çelik, "İran Pakistan'a füze atıyor, Kızıldeniz dünya ticaretinin merkezinde savaş var. Ukrayna işgal altında. Düzensiz göç insanlığın ciddi bir problemi haline geldi. PKK maşası ciddi bir lojistik ve teknik destek alarak askerlerimizi şehit ediyor. Tüm bunlar bizim merkezini teşkil ettiğimiz coğrafyada yaşanıyor. Türkiye de bu zor coğrafyada 22 yıldır güvenli bir liman olarak oyunları boza boza yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

Yaşanan bu zorlu süreçte Türkiye'ye yeni faturalar çıkmaması için Cumhur İttifakı olarak çok ciddi bir dayanışma gösterdiklerine işaret eden Çelik, "Öyle şeylere şahit oluyoruz ki insanların yüreği dayanmıyor. Gazze'de çocukların, bebelerin öldürülmesi, 25 bin insanın şehadeti ve insanlığın yok edilmesinin yanında bizim bıyığı terlememiş gençlerimizin şehadeti yüreklerimizi yakıyor. Biz bu toprağı kanla yoğurarak vatan yapmış bir milletiz. Şehitlerimize olan minnettarlığımızı kelimelerle ifade etmek mümkün değil." dedi.

Küresel güçlerin kurduğu oyunun farkında olunması gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Senaryo yazılmış, uygulayıcılar sahneliyor. Siz bebeklerin yataklarında katledildiğini gördüğünüzde bu bebek İngiliz, Amerikalı, İranlı, Türk diye nereli olduğunu sorar mısınız? İnsanlığınızdan utanırsınız. Utanan bir dünya var mı? Yok. Senaryoyu yazanlar insan onurunu sinek kadar kıymetli görmemişlerdir. Yok edin gitsin diyorlar. Böyle bir tablo ile karşı karşıya bu seçimleri yaşıyoruz. Milletimiz mayıs ayında ilk cevabı verdi. Şimdi tüm mesele Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasıdır. Senaryo belli, zaafa uğrayınca 'İşiniz bitti, hodri meydan seçim.' diyecekler, buna müsaade etmeyelim. Bu seçimde bir zaaf olursa karşımıza çıkartılacak tablo budur. Amaç bu coğrafyadaki olumsuzlukların karşısında durmuş olan bir iradeyi ortadan kaldırıp burasını yol geçen hanına çevirmektir. Bölüp parçalamaktır. Teşkilat mensupları olarak Türkiye üzerinde oyunları düşünerek basit sorunları mesele haline getirmeden nerede görev veriliyorsa oraya koşup gidelim. Memleketin derdiyle, çocuklarımızın, torunlarımızın rahat yaşayacakları bir ülke olma yolundaki sorumluluğumuzu yerine getirelim. Aksi takdirde o senaryoların oyuncağı haline geliriz."

Konuşmaların adında pasta kesilerek Faruk Çelik'in doğum günü kutlandı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve MHP İl Başkanı Serdar Kılınç, doğum günü hediyesi olarak Faruk Çelik'in anne ve babasıyla çekilmiş fotoğrafını takdim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik: Cumhur İttifakı'nın zaafa uğratılmasına müsaade etmeyelim - Son Dakika
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