AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tekirdağ\'da sahur programında konuştu Açıklaması

02.03.2026 03:19
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Biz inançlı kadrolarız. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam etmesine inanmış kadrolarız." dedi.

Büyükgümüş, Tekirdağ'daki programına AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek başladı.

Ziyarette AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve partililer yer aldı. İl Başkanı Ali Gümüş'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükgümüş, teşkilat mensuplarıyla bir süre görüştü.

Ardından partisince bir otelde düzenlenen sahur programına katılan Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatının Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için gayretle çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Büyükgümüş, "Biz inançlı kadrolarız. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam etmesine inanmış kadrolarız." diye konuştu.

Büyükgümüş, Türkiye'nin geleceğinde daha önemli çalışmaların hayata geçirileceğine yürekten inandıklarını, bu doğrultuda samimiyetle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Daha adil dünyanın tesis edilmesi için çok daha güçlü bir kararlılık ortaya koyacağız"

Dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlatan Büyükgümüş, Gazze'deki sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşte birkaç ay önce Gazze'de ateşkesle sonuçlanan bir süreci hep birlikte gözlemledik. İçimiz burkuldu. Orada adeta soykırıma uğrayan kardeşlerimizin elimizle, duamızla, varlığımızla, ne kadar imkanımız varsa adeta seferber ederek yanında olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu yaptıklarımız yeterli mi? Asla yeterli görmüyoruz. Daha atacağımız çok adım var. Başaracağımız çok hedefimiz var. Türkiye güçlendikçe, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeki güç ve imkan arttıkça daha adil dünyanın tesis edilmesi için çok daha güçlü bir kararlılık ortaya koyacağız Allah rızasıyla."

Büyükgümüş, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerinin yaşadığı zulmü ve çektiği acıyı derinden hissettiklerini vurguladı.

Son gelişmeleri dikkatle takip ettiklerine işaret eden Büyükgümüş, "Son birkaç gündür meydana gelen gelişmeleri de büyük bir dikkatle, büyük bir özenle hem hükümet kanadındaki arkadaşlarımız büyük bir dikkatle bu gelişmeleri takip ediyor hem de parti olarak burada atacağımız adımları yürüteceğimiz çalışmaları büyük bir titizlikle tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye adeta bir istikrar adası"

Büyükgümüş, dünyanın daha istikrarsız ve çok daha güvensiz bir yer haline getirilmeye çalışıldığı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Avrupa'da her gün yeni bir skandalın ortaya çıktığını savunan Büyükgümüş, dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte haksızlık ve hukuksuzlukların gün yüzüne çıktığının altını çizdi.

Bu gelişmelerin güçlü bir liderliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Bütün bu gelişmeler güçlü bir liderliğe, Türkiye'nin adeta bir istikrar adası olarak varlığının daha da güçlenmesine ve tüm dünyaya adalet namına, insanlık namına, eşitlik namına çok daha iddialı sözler söylememizin gerekliliğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

"Bazı kelimeleri istismar ederek siyasette sonuç alma devri kapandı"

Büyükgümüş, bazı çevrelerin okullarda ramazan kültürünün öğretilmesini laiklik ilkesine aykırı olarak değerlendirdiğini söyledi.

Bu yaklaşımı eleştiren Büyükgümüş, "Artık öyle bazı kelimeleri istismar ederek, Türkiye'de birilerinin siyasette sonuç alma devri kapanmıştır. Açık ve net. Cesur olacaklar, kafalarının arkasındaki esas niyetlerini milletimizle açıklıkla paylaşacaklar." dedi.

Milletin değerlerine açıktan cephe alma döneminin sona erdiğini savunan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Muhalefet bu ramazan ayında da ne yapacaklarını bir türlü bilemedi. Ne söylenene sahip çıkabildiler ne de net bir söz ortaya koyabildiler. Büyük bir çaresizlik içerisindeler. Milletimizin değerlerine, inancına açıktan cephe alarak siyaset üretebilecekleri zemini, platformu elhamdülillah bu teşkilatın lideriyle birlikte ortaya koyduğu irade tamamen yok etmiş durumda. Nereden geldiğimizi, neyi başardığımızı, hangi istikamette ilerlediğimizi, neleri başaracağımızı asla ve asla ne kalbimizden ne de zihnimizden eksik etmememiz lazım."

Programda, AK Parti İl Başkanı Gümüş, AK Parti milletvekilleri Özcan, Diktaş, Koncagül ve eski TBMM Başkanı Şentop da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

