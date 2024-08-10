AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Kocaeli\'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Biz dünyadan farklı olarak bu durumu sadece izlemeyeceğiz, somut adımlar atmaya da devam edeceğiz.

10.08.2024 16:32
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Biz dünyadan farklı olarak bu durumu sadece izlemeyeceğiz, somut adımlar atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bu coşkulu programa katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karaaslan, önümüzdeki hafta 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25'inci yılını idrak edeceklerini belirterek, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, geride kalan ailelere sabırlar dilediğini kaydetti.

Bugünün, 10 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın iradesiyle Cumhurbaşkanı seçildiği tarih olduğunu hatırlatan Karaaslan, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiği çalışmalara değindi.

Kalkınma hamlelerini yaptıkları sırada yollarına konulan duvarları yıktıklarını ve tuzakları bozduklarını vurgulayan Karaaslan, bunu hep birlikte başardıklarını anlattı.

Karaaslan, özellikle milli meselelerde muhalefet tarafından çok yalnız bırakıldıklarına işaret ederek, "Siyasette elbette demokrasinin gereği olarak anlaşamadığımız, aynı şekilde düşünmediğimiz, hayata başka pencerelerden baktığımız doğrudur, öyle de olması gerekir. Ama milli meselelerde, bu meselelerde de muhalefetin savrulduğuna defalarca şahitlik etmedik mi? 'Togg'un fabrikası yok' dediler, gurur duyacaklarına. Yandaşları, İHA'ları oyuncak olarak tanımladı." İfadelerini kullandı.

Muhalefetin, AK Parti'yi terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadelede yalnız bıraktığını savunan Karaaslan, "Bugün geldiğimiz noktada Mavi Vatan'ı bir 'masal' olarak nitelendirmekten yana da en ufacık bir utanç duymadılar. Dolayısıyla biz önce Allah'a, sonra milletimize güvendik. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın o cesur duruşunu hiç kaybetmeden, meselelerin üzerine nasıl gittiğine defalarca şahitlik ettik." diye konuştu.

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ulusal ve uluslararası tüm arenalarda İsrail'in zulmü karşısında Filistin'i her zaman desteklediğini vurguladı.

"İçi boş kurumlar olduğunu gösterdi"

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıdan da bahseden Karaaslan, savaşın bir hukuku ve ahlakının olması gerektiğini, Filistin'de yaşananların katliam olduğunu belirtti.

Dünyanın yaşanan zulmü görmezden geldiğini hatırlatan Karaaslan, şunları söyledi:

"Bu büyük dram bize, dünyadaki uluslararası kuruluşların, kurumların, otoritelerin, iradelerin ne kadar çaresiz kaldığını, daha doğrusu ne kadar çaresiz olduğunu ve aslında hiçbir şeyi değiştiremeyecek, değiştirebilecek güce sahip olmayan içi boş kurumlar olduğunu gösterdi. Ne yazık ki; bu dram bize bu yüzyılda bir kez daha o çocuklar güvende değilken, hiçbirimizin çocuklarının güvende olmayacağını çok acı bir tecrübeyle hatırlattı."

"Somut adımlar atmaya da devam edeceğiz"

Karaaslan, Filistin davasının en önemli savunucusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Biz dünyadan farklı olarak bu durumu sadece izlemeyeceğiz, somut adımlar atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptığını hatırlattı.

Filistin'de yaşananların, tüm dünyanın barışı için bir tehdit olduğunu dile getiren Karaslan, İsrail'in tarih ve hukuk önünde yargılandığını göreceklerine inandığını kaydetti.

Karaaslan, seçim sonuçlarının büyük bir titizlikle değerlendirildiğine işaret ederek, Türkiye'nin gelecek aydınlık yarınları ve "Türkiye Yüzyılı" için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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