AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Engelsiz Türkiye Programı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti olarak nakış nakış işlediğimiz, emek emek inşa ettiğimiz milletimize hizmet anlayışımızın yok edilmesine ya da geriye götürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bundan önce neler yaptıysak, bugünden sonra da daha fazlası için yılmadan çalışacağız." dedi.

Kaya, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda yaptığı konuşmada, 2002'ye kadar engellilerin maddi ve manevi tüm yükünün ailelerinin omuzlarında olduğunu söyledi.

O dönemde resmi makamlarca engelli vatandaşların sayısının dahi bilinmediğini belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak yaptıkları çalışmalarla, engellilerle ilgili mevzuattaki kırıcı, tahkir edici tüm ifadeleri çıkardıklarını dile getirdi.

Geçmişte tüm zorluklara rağmen eğitimde, çalışma hayatında ve sosyal hayatta faal olabilen fiziksel engellilerin oranının hem çok az hem de erişilebilirliğin onlar için büyük bir problem olduğunu ifade eden Kaya, 2002'den sonra, her alanda başlayan ve hayatı kolaylaştıran devrimsel nitelikteki yenilikler gibi engelliler için de değişimin başladığını vurguladı.

Kaya, 2005 yılında münhasıran engellilerle ilgili kanuni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini, 2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduklarını belirterek, 2010'da yaptıkları anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı güvence altına aldıklarını hatırlattı.

"Erişilebilirlik" bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına büyük katkılar sağladıklarının altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"2002 yılında kamuda yaklaşık 5 bin 800 engelli memur istihdam edilirken, bunun tam 13 kat fazlası 75 binin üzerine engelli memurumuz var artık. Engellilerimizin özel sektörde istihdamına, mesleki kariyer planlamalarına, kendi iş yerlerini kurmalarına destek verdik. Eğitimleri konusunda sıfırdan bir altyapı kurduk. 2002'den önce engelli çocuklarımız için özel eğitim merkezi gibi kurumlar yokken günümüzde 10 bin 336 Özel Eğitim Okulunu hizmete kazandırdık. Eğitim alanında, engellilerimizin engel farklılıklarına uygun modeller geliştirdik. Sadece eğitim ve iş hayatına katılımda değil sporda, sanatta, kültürde, siyasette de kısacası hayatın her alanında engellilerimizin aktif yer alması adına destekler verdik."

"Hak temelli bir bakış açısı ortaya koyduk"

Kaya, 2006 yılında Evde Bakım Yardımı uygulamasını başlattıklarını, eylül ayı itibarıyla 545 bin kişinin bu yardımdan faydalandığını söyledi.

Ulusal Engelli Veri Sistemi'ni kurduklarını aktaran Kaya, 3,6 milyon vatandaşın Ulusal Engelli Veri Sisteminde takip altında olduğunu ve isteklerine cevap verdiklerini dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılında 'Engelsiz Türkiye' diyerek yürüyoruz ve yeni adımları hep birlikte atmaya devam ediyoruz." diyen Kaya, şunları anlattı:

"Engelli vatandaşlarımızın engellerinin bir eksiklik olmadığını, bir farklılık olduğunu ve aslında onlara uygun koşullar sağlandığında başaramayacakları hiçbir şey olmadığını gerek olimpiyatlarda gerek çalışma hayatında, sanatsal faaliyetlerde defaatle gördük. Hayatın her alanında yer almalarını sağlamak için hak temelli bir bakış açısı ortaya koyduk ve bu doğrultuda politikalar üreterek hayata geçiriyoruz. 22 yıldır insanımıza eser ve hizmet noktasında gereken altyapıyı nasıl oluşturduysak, aynı şekilde milletimizin gönlündeki yerimizi korumaya devam edeceğiz inşallah. AK Parti olarak nakış nakış işlediğimiz, emek emek inşa ettiğimiz milletimize hizmet anlayışımızın yok edilmesine ya da geriye götürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bundan önce neler yaptıysak, bugünden sonra da daha fazlası için yılmadan çalışacağız."

Kaya, Gazze'de binlerce insanın engelli kaldığını, kimilerinin bedenlerinden, kimilerinin hayallerinden, kimilerinin ise çocukluğundan mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Bu mazlumların yanında duran sesin Türkiye'nin sesi olduğunu vurgulayan Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her platformda, her konuşmasında, her adımında Filistin'in davasını yüreğinde taşıyarak dile getiriyor. Cumhurbaşkanı'mızın mazlumların davasındaki duruşunu, samimiyetini hiç kimse tartışamaz, hiç kimse sorgulayamaz. Biz bu duruşunuzdan razıyız ve sonuna kadar yanınızdayız Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu.