AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala\'dan partisinin 24. kuruluş yıl dönümü değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Eskiden bölgede birçok denklem kurulurdu, Türkiye'nin sonradan haberi olurdu. Ama şimdi Türkiye ile baştan konuşulmadan bu bölgede denklem kurulamıyor." dedi.

Ala, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, AK Parti belediyeciliğinin temelini attığını, siyaseten önünün kesilmeye çalışılmasına rağmen milletin sağduyusuna güvenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Kuruluş sürecinde vesayetçi yapılara karşı verilen mücadeleye vurgu yapan Ala, AK Parti'nin Türkiye'deki siyasal istikrarı tahkim ettiğini dile getirdi.

Ala, "AK Parti, Türkiye'nin her tarafını otobanlarla, bölünmüş yollarla, hızlı tren raylarıyla donatmıştır. Köprüler, Marmaray, Avrasya Tüneli, büyük havalimanları, üniversiteler, şehir hastaneleri gibi her alanda büyük altyapı yatırımları yapmıştır." ifadesini kullandı.

Fiziki yatırımların yanında "siyasi otobanlar" da inşa ettiklerini söyleyen Ala, bu sayede siyasetin güçlenip kurumların işlevini yerine getirdiğini, "etkisi bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat düzenlemelerinin demokratik yollarla kaldırıldığını belirtti.

Ala, "Tamamen demokratik yollarla 10 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 28 Şubat düzenlemelerinin tamamı tarihin çöplüğüne atılmıştır. Bu inanılmaz bir başarıdır. Şiddete kaymadan, demokratik yollarla, siyaset yoluyla bu kadar büyük bir sorun ortadan kaldırılmıştır. Milletin üzerindeki bu siyah örtü çöpe atılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin göreve gelmesinin ardından TSK'nın siyasetin yapacağı işlerle uğraşmak, siyasete sorun çıkarmak, muhtıra vermek yerine kendi işleriyle uğraşmaya başladığını belirten Ala, TSK'nın güçlendirilerek küresel ve bölgesel barışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Bedelini ödediği halde Türkiye'ye verilmeyen İHA ve SİHA'ları artık Türkiye'nin üretmeye başladığının altını çizen Ala, "Şu anda ürettiğimiz Milli Muharip Uçağı KAAN'la da dünyada adımızdan söz ettiriyoruz. İhracat anlaşmaları imzalıyoruz. Denize indirdiğimiz TCG gemilerimizle, yani savaş gemilerimizle, savunma gemilerimizle ihracat yapıyoruz. TOGG, yine milli ve yerli otomobilimiz. Bu alanlarda elde edilen başarıları saymakla gerçekten bitirmek mümkün değil." diye konuştu.

27 Nisan e-muhtırası

Ala, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçmişte kriz ürettiğini hatırlatarak, 27 Nisan e-muhtırasının ardından yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Muhtıra verildi, erken seçim kararı alındı ve seçime gittik. Daha yüksek bir oyla geldik, yüzde 50'ye yakın oyla ve anayasa değişikliğini de millete götürdük. Millet bundan sonra devletin asıl sahibi olarak cumhurbaşkanını seçecek diye referandum yaptık. Yüzde 69,5 oyla millet bu referandumu onayladı. Ondan sonradır ki hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi kriz üretmedi. Ertesi gün istikrar üretti. Türkiye hedeflerine doğru hızla yürümeye başladı ve yürümeye devam ediyor. Onun için bu siyasi iradenin devlet idaresine hakimiyetinin oluşturduğu atmosferin kıymetini çok iyi bilmek lazım. Biz orada ürettiğimiz sinerjiyle Türkiye bölgesel güç oldu ve küresel aktör oldu ve yoluna devam ediyor."

" 15 Temmuz'da millet iradesini korudu"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini "Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a çevirmeye yönelik bir plan" olarak niteleyen Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği, milletimize çağrısı ve milletimizin sokağa inmesiyle terör örgütünün planları yerle bir edilmiştir." dedi.

Ala, AK Parti iktidarı öncesinde, Türkiye'de darbe girişimlerinin hepsinden sonuç alındığını anımsatarak, "İktidarlar ya seçimlerle gitmişti, ya darbeyle gitmişti. Yani yöneticiler şapkasını alıp gitmişti. Ama AK Parti her saldırının karşısında dirayetli bir duruş sergiledi. Arkasında millet durdu, o saldırıyı yapanlar, o krizi çıkaranlar zarar gördü." açıklamasında bulundu.

AK Parti'ye açılan kapatma davasını örnek gösteren Ala, şöyle devam etti:

"AK Parti'ye karşı kapatma davası açıldı. Yüzde 50'ye yakın oy almış bir iktidara karşı açılan bu dava bütün dış basında hayretle karşılandı. Türkiye'nin içerisinde kaos, kargaşa isteniyordu ve bundan milletimiz, devletimiz, herkes büyük zarar görecekti. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman kadrosunu topladı, 'Arkadaşlar, bizler zarar görebiliriz, bedel ödeyebiliriz ama milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz, herkes tavrını, söylemini buna göre ayarlasın' dedi. Bu muazzam bir vizyondur, bir öngörüdür, bir milleti düşünme çabasıdır, milletin adamı olma durumudur. Onun için millet bunu bildiği için her saldırı sırasında Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu, AK Parti'nin yanında durdu, beraber durdu ve biz milletimizle beraber o sorunları aşarak Türkiye'yi buraya getirdik."

"Terörsüz Türkiye herkesin faydasınadır"

Türkiye Yüzyılı hedeflerini hatırlatan Ala, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına girmek mecburiyetinde olduğunu belirtti.

Ala, bunun için ülkenin prangalarından kurtulması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terör herkesin zararına işleyen bir insanlık dışı eylemdir. Bu prangalardan kurtulan Türkiye çok daha hızlı bu hedeflere doğru yürüyecektir. Terörün olduğu yerde herkes zarar görür. Ama terörün bittiği yerde herkes yarar görür. Terörsüz Türkiye herkesin faydasınadır. Huzurlu Türkiye herkesin faydasınadır. Terörle kazanan hiç kimse olmaz ama kaybeden herkes olur. Terörsüz bir ortamın kazandıracağı 86 milyondur. O bakımdan biz burada terör sorununu da çözmüş, bu prangalardan kurtulmuş bir Türkiye olarak yola devam etme arzusundayız ve bunun için çalışıyoruz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de Türkiye'nin imkanı var, kabiliyeti var, insan unsuru yeterli, dirayetli ve iradeli bir yönetimi var. İnanıyoruz ki biz bu hedefleri gerçekleştireceğiz."

Yeni anayasa

Ala, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirterek, "Bu milletin sivil anayasayla buluşması gerekiyor." dedi.

Anayasa değişikliğinin yıllardır konuşulduğunu ve bugüne kadar lokal olarak yapıldığını söyleyen Ala, "Türkiye'nin o ortaya koyduğu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyebilmesi için bizim başından beri söylediğimiz şey şudur, Türkiye'nin artık darbe anayasasından kurtulması lazım. Sivil, özgürlükçü bir anayasayı bu millete yapıp armağan etmemizin zamanı gelmiş de geçiyor bile. Ümit ediyorum bu ülke Türkiye Yüzyılı hedefleri içerisinde sivil anayasasıyla da buluşacaktır, buluşmalıdır. Herkes elinden geleni bu noktada yapmalıdır." şeklinde konuştu.

"Türkiye masada olmadan denklem kurulamıyor"

Türkiye'nin AK Parti öncesi "Kimseye karışmayalım" politikasının artık geçerli olmadığını belirten Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkündür" sözlerini hatırlattı. Ala, Gazze'deki soykırıma en yüksek perdeden karşı çıkan liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Ala, Türkiye'nin Karabağ, Ukrayna- Rusya Savaşı ve Filistin meselesinde inisiyatif alan ülke haline geldiğini belirterek, "Eskiden bölgede birçok denklem kurulurdu, Türkiye'nin sonradan haberi olurdu. Ama şimdi Türkiye ile baştan konuşulmadan bu bölgede denklem kurulamıyor." diye konuştu.