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AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, Kütahyalılarla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, Kütahyalılarla bir araya geldi

AK Parti\'nin İzmir adayı Dağ, Kütahyalılarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret ederek tarımın önemini vurguladı. Dağ, İzmir'in potansiyelinin altında kaldığını belirterek, yerli ve milli ürünlerin teşvik edilmesi ve İzmir firmalarının büyütülmesi gerektiğini söyledi.

01.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, Kütahyalılarla bir araya geldi (2)

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Dağ, Tarım fuarı İzmir'imizin medarı iftiharlarından birisi. Her sene düzenlenir ve biz de her sene katılım sağlarız. Biz de inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda Tarım Fuarı'nın daha büyük olması için; ki şu anda Türkiye'de çok önemli noktada, dünyada söz sahibi olacak bir noktaya getirmek için mücadele edeceğiz, çalışma yapacağız. Tarımın Covid-19 ile önemi çok daha arttı. Rusya Ukrayna savaşıyla bir kademe daha arttı. Ülke olarak üretimi gerçekten öncelememiz gerekiyor. Bu anlayışla hareket eden bir merkezi yönetimimiz var. Çiftçimize her türlü desteği veriyoruz. Gübre desteğinden yem desteğine, araç ekipman desteklerine, genç çiftçilere desteklere kadar birçok imkan sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak tarımda bu desteklere ek ne yapacağız onların açıklamasını yapacağız. Biliyorsunuz, 13 Şubat'ta lansman yapacağımızı ifade etmiştik. Tarımla ilgili ayrı bir lansman yapacağız. Vaatlerimizi açıklayacağız. Tarım İzmir'in en önemli alanlarından birisi. Tarih boyunca İzmir tarım, tarımdaki üretim ve onun limanla yurt dışına gönderilmesiyle yükselmiş bir şehir. Bu alanda biz merkezi hükümetle uyumlu bir şekilde tarımda çiftçimizi direkt destekleyen ve direkt onların üretim yapmasını sağlayan sözlerimizi, vaatlerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu fuarın da önümüzdeki sene inşallah çok daha büyüğünü burada bu mecrada icra edeceğiz. 'Hayırlı olsun' diyorum. Bunların daha da gelişmesinin ülke ekonomisine ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu biliyoruz dedi.

'İZMİR POTANSİYELİNİN ALTINDA'

Öte yandan İzmir'in potansiyelinin altında kaldığını vurgulayan Dağ, Buradan bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Biz İzmir'in potansiyelinin altında olduğunu biliyoruz. Biz eğer ekonomik olarak İzmir'in potansiyelini ortaya çıkartırsak bugün Türkiye genelinde çeyreklerdeki büyümeleri 0.5 ile 1 puan daha da arttırma imkanımız var. Şehir ekonomisine tarıma, diğer ekonomik alanlara bu şekilde bakıyoruz, bakacağız ve bu şekilde çalışacağız. Yerlilik ve millilik her alanda yapmamız gereken bir iş. Çünkü yıllardır sorunumuz olan konu cari açık. Cari açık bizim için önemli çözülmesi gereken sorunlardan birisi. Bunu savunma sanayinde büyük oranda aştık. İlaç sanayinde de aşma noktasında adımlar atıyoruz. Şimdi tarımda da özellikle gezdiğimiz stantlarda yerli ve milli ürünleri görmek, yerli ve milli tohumu görmek; bunlar teşvikle ve bir takım ekosistem oluşturması ile olan şeyler. Bunu nasıl tüm Türkiye'ye yaymışsak İzmir'de de inşallah önümüzdeki süreçte daha da artmasını, İzmir firmalarının daha da artmasını sağlayacak çalışmaları yapacağız. Bir iki İzmir firmamız da vardı. Onları da gördük. Hem onların inşallah daha da büyümesi hem de sektöre yeni firmaların girmesi bizim için önceliklerden birisi olacak diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, Kütahyalılarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin İzmir adayı Dağ, Kütahyalılarla bir araya geldi - Son Dakika
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