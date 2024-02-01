AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünal makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafına oy veren Ünal'ın, "Gazze: Kanıt" kategorisinde tercihi Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" isimli fotoğrafı oldu.

Ünal, "Çevre-Yaşam" kategorisinde, Osmancan Gürdoğan'ın, başkentin tarihi mekanlarını eski ve yeni karelerde buluşturduğu "Zamanın donduğu an" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde, yine Osmancan Gürdoğan'ın, Ankara TEKNOFEST'te çektiği Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın Süper Ay ile birlikte görüntülendiği "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını oylayan Ünal, "Bu fotoğraflar Türkiye'nin gücünü temsil ediyor, Türkiye Yüzyılı'na yakışan şeyler. Türkiye, dünyada küresel güç olma anlamında çok ciddi mesafe aldı 20 yıllık süreçte." dedi.

Ünal, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un, "Mete'nin nişanı" adlı, Milli takım sporcusu Mete Gazoz'un, Almanya'daki Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın final maçında atışlarını gerçekleştirdiği anın fotoğrafına oy verdi.

AA'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Ünal, "AA bu konuda bir marka. AA'yı takip ediyoruz, Instagram'da, X'te fotoğraflarını görünce alıp paylaşmak istiyorum. Aslında bu fotoğrafların hepsi bir kanıt." ifadelerini kullandı.