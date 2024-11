AK Parti\'li Güler\'den \'kılıçlı yemin\' açıklaması: Herkes aklıselimle kararı beklesin

Güncel

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde subayların gerçekleştirdiği kılıçlı yemine ilişkin, "Türkiye bir hukuk devleti. Her türlü kurumumuzun, eğitim noktasında, başta askeri liselerimiz, askeri okullarımız, diğer okullarımız olmak üzere, kendi hiyerarşisi ve kendi disiplin içerisinde bir uygulamaları var. Bunu bozacak, herhangi bir şekilde zarar verecek bir eylem, bir faaliyet olduğunda da gerekli disiplin işlemleri uygulanacaktır. Herkes bu konularda aklıselimle bu kararı beklesin" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 26 maddeden oluşan, 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığına sunulduğunu söyledi. Teklifte, Köy Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilmesine dair bir öneride bulunduklarını kaydeden Güler, "Gecekondu Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerde ilgililerin tesis edilen işlemin içeriğinden haberdar edilmesi konusunda da yeni bir düzenlemeyi öneriyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde de düzenleme yapılarak kentsel dönüşüm konusunda da ciddi bir desteği ortaya koymayı öneriyoruz. Diğer bir maddemiz de vatandaşlarımızın mülkiyet hakkının gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için imar hakkı aktarımı tanımı ve imar hakkı aktarımının uygulanmasına ilişkin hükümleri kanuna eklemektedir. Özellikle büyük şehirlerimizde 6306 sayılı kanunumuzdan kaynaklı olarak mevcut planlarda donatı alanı içerisinde kalan parsellerin kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi ve yapı stokunu bu şekliyle beraber azaltılması noktasında bazı engeller olduğunu görüyorduk. Planlar kapsamında da bu imar hakkı aktarımını da getirmek suretiyle inşallah büyük şehirlerimizde de ciddi manada kentsel dönüşüm konusunda ortaya çıkan sıkıntıları da bir nebze olsun ortadan kaldırmayı da hedeflemiş olduk" dedi.

'ÖZLÜK HAKLARI KANUN TEKLİFİMİZDE'

Anayasa Mahkemesi'nin bölge planlarında değer artış payı oranına ilişkin düzenlemeyi iptal ettiğini hatırlatan Güler, "Buradaki inşai kısmı açısından mülkiye sahiplerine de bir pay verilmesini öngörmüştü. Bu maddeyi yeniden düzenledik ve önerimize eklemiş olduk. Elektronik haberleşme altyapılarına ilişkin olarak yine Anayasa Mahkememizin iptal kararı dikkate alınmak suretiyle kent ve yapı estetiğine yönelik yeni kriterlere de bu kanun teklifimizde yer vermiş bulunuyoruz. Türkiye Çevre Ajansı'nın çalışma hayatına dair, istihdam edilen personelin özlük hakları noktasında bazı kıstaslar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu konuda da Anayasa Mahkememizin 'iptal' gerekçesine uygun olarak çalışma hayatına dair özlük haklarında yine düzenlemeleri de kanun teklifimizde yer vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ETKİ AJANLIĞI NEREDEN ÇIKMIŞTIR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin içinde bulunan 'casusluk' düzenlemesinin yeniden düzenlenmek üzere geri çekilmesiyle ilgili, "Etki ajanlığı' kavramı asla bu maddemizle ilgili değildir. Etki ajanlığı nedir, bu nereden çıkmıştır? Özellikle Gürcistan örneğini veriyorlar. Lütfen Gürcistan'da kabul edilen, yürürlüğe giren kanun metnini bir okuyun. Ezbere cümleler kullanıyoruz. Oradaki kanun metnine baktığımızda; Gürcistan'da faaliyet yürüten vakıf, dernek, oluşum, platform gibi kuruluşların yurt dışından elde etmiş olduğu bağış, iş birliği, destek veya program şeklindeki parasal bedellerin ilgili Gürcistan hükümeti nezdindeki merkezlere bildirilmesi, takibi ve bununla ilgili bir savunma verilmesiyle ilgili" diye konuştu.

'O ÜLKELER NE YAPIYORSA BİZ DE AYNI ŞEKİLDE ÖNERİDE BULUNUYORUZ'

Son dönemlerde Türkiye'de ve başka ülkelerde o ülkenin vatandaşlarına veya başka ülke vatandaşlarına yönelik bazı olaylar olduğunu söyleyen Güler, "Nedir bu olaylar? Adam kaçırma, gasp, adam yaralama, fidye, adam öldürme gibi bazı eylemlerin istihbarat örgütüne mensup kişiler veya irtibatlı kişilerce işlendiğini görüyoruz. Bu kişiler işledikleri suçların yanında bu faaliyeti bir 'casusluk' kapsamı içerisinde işlediği için ayrıca 'casusluk' eyleminden de bu konuda cezalandırılması için bir teklifte bulunuyoruz. Oraya dikkat ederseniz; 'Türkiye'de işlenen, Türkiye'nin güvenliği, ulusal güvenliği, yararları ve çıkarlarına zarar verecek boyutta suç işleyenler' kavramı geçiyor. Peki, kanun bu kadar açıkken, netken, Gürcistan'daki platformların, vakıfların, derneklerin yurt dışından aldığı bağış veya herhangi bir bedel, para veya her neyse bununla ne alakası var? Çok basit bir kıyaslamayla bununla bunun alakası olmadığını, Gürcistan'daki kanunla bizim kanun teklifimizin uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığına göre, bu niye bir 'etki ajanlığı' kavramıyla ifade ediliyor? Lütfen bu konuda bizim kanun teklifimizi bir tarafa koyun, Gürcistan'daki kanun teklifi bir tarafa koyun. Suç işlendiğinde o ülkeler neler yapıyorsa biz de aynı şekilde öneride bulunuyoruz. Buradaki amacımız bizim ülkemizdeki hukuk güvenliğini ve toplum güvenliğini sağlamaktır, can güvenliğini sağlamaktır. Herhangi bir kişinin farklı amaçlarla bir suç işlemesini engellemektir" diye konuştu.

'GEREKLİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ UYGULANACAKTIR'

AK Parti'li Güler, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde subayların gerçekleştirdiği kılıçlı yemine ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devleti. Mevcut askeri okullarımızda veya diğer okullarımızda, üniversitelerimizde fark etmeksizin hepsinin mevcut çalışma hayatına, eğitim-öğretim hayatına veya diğer usullerine uygun olaraktan disiplin yönetmelikleri de yürürlüktedir. Şu anda bu olaylar üzerine Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda incelenmek üzere bir görevlendirmesi vardır. Süreç kendi yapısı içerisinde Yüksek Disiplin Kurulu kapsamında bir değerlendirme olacak. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak. Varsa burada eksiklik giderilecek. Ona göre de disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda gerekli karar verilecektir. Verilen her türlü karar da yargı denetimine açıktır. Henüz ortada bir şey yokken bir soruşturma, bir inceleme devam ediyor. Ona göre raporlar hazırlanmış, Yüksek Disiplin Kurulu'na arz edilmiş. Yüksek Disiplin Kurulu savunmaları isteyecek, dinleyecek, tahkikatını en geniş şekilde, en doğru şekilde yapacak. Ondan sonra gerekli kararını verecek. Türkiye, dediğimiz gibi bir hukuk devleti. Her türlü kurumumuzun, her türlü öğretim noktasında, eğitim noktasında, başta askeri liselerimiz olmak üzere, askeri okullarımız olmak üzere, diğer okullarımız olmak üzere, kendi hiyerarşisi içerisinde, kendi disiplin içerisinde bir uygulamaları var. Bunu bozacak, bunu herhangi bir şekilde zarar verecek bir eylem, bir faaliyet olduğunda da gerekli disiplin işlemleri uygulanacaktır. Herkes bu konularda aklıselimle bu kararı beklesin. Yüksek Disiplin Kurulu süreci takip edecek, inceleyecek, araştıracak, savunmaları alacak ve sonrasında da kararını verecek. Bu da yargı yönetimine tabidir. Herkes süreci aklıselimle serin kanlılıkla beklesin."

'CUMHUR İTTİFAKIMIZ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR'

Güler, bir gazetecinin, 'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama gelecek mi' sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız her ortamda söylüyor. Cumhur İttifakı ortağımız olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile tam bir uyum içerisinde, herhangi bir farklı görüş ayrılığı olmaksızın ülkemizin geleceğine, ülkemizin her türlü risklere karşı yapacağı her türlü eylemle tam bir mutabakat içerisindeler. Cumhur İttifakımız hem Meclisimizde hem de her ortamda güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" yanıtını verdi.