Kadın Kolları'ndan Filistin'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Kolları'ndan Filistin'e Destek

Kadın Kolları\'ndan Filistin\'e Destek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1'inci yılında Filistinlilere destek açıklaması yaptı.

07.10.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1'inci yılında Filistinlilere destek açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıların 1'inci yılı nedeniyle Filistinli sivillere destek amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı açıklama yaptı. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, 'Çocuk hakları nerede', 'Anne katili İsrail', 'Soykırıma dur de, sessiz çığlıkların sesi ol' yazılı döviz ve pankartları taşıyarak, İsrail'i protesto etti.

'CANLAR RAKAM DEĞİLDİR'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 365 gündür yanan canların haddi hesabı olmadığını belirterek, "Dili, dini her ne olursa olsun zulme maruz kalan her insanın sorumluluğu hepimizin üzerinde. Hepimiz Filistin'iz, hepimiz Gazze'yiz, hepimiz Doğu Türkistan'ız. Zulüm her neredeyse biz tam karşısındayız. İsrail'in 1 yıldır düzenlediği katliamlarda 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 41 bini aşan Filistinli hayatını kaybetti. 96 bini aşan yaralı var. 986 sağlık çalışanı, 396 gazeteci, 85 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. Bunlar sadece bazı rakamlar. Fakat canlar rakam değildir. Her bir can, bizim için son derece kıymetli. Halen enkazın altında binlerce kişi olduğu biliniyor. Halkın sığındığı hastane, eğitim kurulları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One minute' çıkışından bu yana tüm platformlarda tekrar tekrar vurguladığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Son açıklamalarda 25 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybettiğini biliyoruz. Çoğu çocuk fiziki ve ruhsal yaralarla boğuşuyor. Birçoğu organlarını kaybetti. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için dünya daha ne kadar sessiz kalacak" dedi.

'SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE GEÇEN BİR YIL' PANOSU

İsrail'in Filistin ve Gazze'de özellikle kadın ve çocukları hedef aldığını aktaran Keşir, "Onun için bugünkü temamızın temel başlığı, soykırım. Çünkü İsrail nüfus politikalarına baktığınızda çok uzun yıllardır, kuruluşundan bu yana sistemli bir şekilde nüfus artış politikasını izlediğini görüyoruz. Fakat sadece son 1 yıldır değil, ondan önce de Filistinlilere yapılan tüm saldırılarda temel hedefin kadınlar ve çocuklar olması da bunun apaçık bir soykırım olduğunun göstergesi" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası Filistin'de öldürülen anneler ve çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'Soykırımın gölgesinde geçen bir yıl' adıyla pano oluşturuldu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, AK Parti, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kolları'ndan Filistin'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 16:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın Kolları'ndan Filistin'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.