Çırpanoğlu: AK Parti\'ye geçiş Kahramankazan\'ın hizmeti için

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, AK Parti'ye geçişine ilişkin Belediye Meclis toplantısında, "Sizin bu söyledikleriniz yapılsın, kentsel dönüşüm sağlansın, Kahramankazan'a hizmet noktasında yapılmayanlar yapılsın diye bu geçiş oldu" dedi.

Kahramankazan Belediyesi 2026 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu yönetiminde yapıldı.

Çırpanoğlu, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçen Meclis Üyesi Hacı Mahmut Ayhan'ın meclis toplantısındaki iddialarını yanıtladı.

"20 YILDA ATILMAYAN ASFALTI 2,5 YILDA ATTIK"

İlçe genelindeki asfalt çalışmalarının kişilere özel ve ayrımcılık yapılarak yürütüldüğüne yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Çırpanoğlu, her işin belgeli ve şeffaf olduğunu, yalnızca Kahramankazan halkına eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini anlattı. Çırpanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Evinizin önünden çöpünüz alınsa şahsi zanneden insanlar var. Ben yine iddia ediyorum, Kahramankazan'da 20 yılda atılmayan asfaltı 2,5 yılda attım. Her şey belirli, her şeyin tonajı belli. Bu çalışmalar kapsamında AK Parti'den veya CHP'den meclis üyeliği yapan insanların binalarının önüne de asfalt gitmiştir, eski belediye başkanımızın köyü Yayalar Mahallesi'ne de gitmiştir. 'Şuraya özel asfalt atılıyor, şuranın çöpü şahsa özel alınıyor' şeklindeki bir yaklaşım muhalefet anlayışıyla bağdaşmaz. Niye dürüst konuşulmuyor, niye yalan söyleniyor anlamıyorum. Meclis kürsüsü ne olursa olsun yalana, dolana ve iftiraya maruz kalacağı bir yer değildir."

"ABB'DEN NAKİT PARA GELDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) ilçeye nakit para akışı sağlandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildiren Çırpanoğlu, AK Parti'ye geçiş süreci öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşüp görüşmediğine dair gelen eleştirilere değindi ve kararın tamamen Kahramankazan'ın geleceği için alındığını, etik değer gözetilerek hareket edildiğini kaydetti. Mansur Yavaş'ın hizmet anlayışına güvendiğini ve aralarındaki hukuku koruduğunu belirten Çırpanoğlu, şöyle konuştu:

"Mansur Bey'in CHP belediyesine ayrı, AK Parti belediyesine ayrı hizmet diye bir tasarrufu yok. Mansur Bey'i siz yeni tanıyor olabilirsiniz ama ben 7,5 yıldır tanıyorum, kendisinin başkanvekilliğini yaptım. Mansur Başkan'ın programa aldırdığımız her çalışmayı devam ettireceğini çok iyi biliyorum. Sayın Mansur Yavaş'a bugüne kadar Kahramankazan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettim. O hizmetlerin alınmasında 7,5 yıldır oralarda emek vermemin, ABB'de 1,5 yıl Başkanvekilliği yapmamın büyük etkisi oldu. Bu sayede Kahramankazan en fazla asfaltı alan ilçe olmuştur.

"MANSUR BAŞKAN VE ÖZGÜR ÖZEL'LE AK PARTİ'YE GEÇİŞİMDEN ÖNCE GÖRÜŞMEDİM"

Mansur Başkan ile AK Parti'ye geçişimden önce görüşmedim. Aynı şekilde Sayın Özgür Özel ile de geçişimden önce görüşmedim, bunun etik olmadığını düşünüyorum. Kahramankazan üzerine almış olduğum bir karar var. Oraya gidip Mansur Bey'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' demenin doğru olmayacağını düşündüm. Orada yaşanabilecek olumsuz bir konuşma veya bir tepki aramızdaki ilişkiyi zedeler, bir daha yüz yüze gelinemeyecek noktaya getirirdi. Tabii ki sosyal medyadan Sayın Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkürümüzü ettik. Kahramankazan'a kim hizmet ediyorsa ben her zaman teşekkür ederim.

"ŞAHSİ HİSSİYATLAR KAHRAMANKAZAN'DAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

İşte sizin bu söyledikleriniz yapılsın, kentsel dönüşüm sağlansın, Kahramankazan'a hizmet noktasında yapılmayanlar yapılsın diye bu geçiş oldu. 'Dedenin, büyük babaannenin kemikleri sızlıyor' deniyor. Ben Kahramankazan'a hizmet yapamazsam o zaman büyük babaannemin ve dedemin kemikleri sızlar. Ben milletvekili seçilmedim, belediye başkanı olarak seçildim. Geldiğim ilk günden bugüne kadar siyaset üstü bir belediye başkanlığı yapmaya çalıştım. Kentsel dönüşümler ve diğer büyük hizmetler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmadan gerçekleştirilemez. ABB ile veya Kahramankazan Belediyesi olarak yapacağınız şeyler sınırlıdır fakat devletin imkanlarıyla yapacağınız şeyler sınırsızdır. Benim mottom Kahramankazan'a hizmettir. Şahsi hissiyatım, ailemin hissiyatı Kahramankazan'dan daha önemli değildir. Burada belediye başkanlığı yapıyorsanız memleketinize hizmet etmeniz gerekir. Alacağınız kararlar sadece bir sokağa isim vermek değil, Kahramankazan'ın geleceğine ışık tutan adımlar atmaktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONUNA GÜCENDİĞİMİZ İÇİN AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPTIK"

2,5 yıl boyunca siyaset üstü davrandım. Şimdi bana oy veren yüzde 50 ile vermeyen yüzde 50'yi, tek çatı altında Kahramankazan'a hizmet etmek için bir araya getirmeye çalışıyorum. Bana oy veren insanların hakkını koruduğum gibi oy vermeyen vatandaşlarımızın da haklarını korumaya devam edeceğim. Bizler hizmet alabilmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna güvendiğimiz için AK Parti'ye geçiş yaptık. 25 kişiden oluşan meclis üyelerimizin hepsi muteber ve itibarlı insanlardır. O kişilerin itibarını korumak meclis başkanı olmam hasebiyle benim görevimdir. Bütün meclis üyelerimize, hangi siyasi partiye giderlerse gitsinler saygı duyuyorum."

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE DESTEĞİ BU YIL DA DEVAM EDİYOR

Toplantının sonunda sosyal belediyecilik vurgusu yapan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine hediye çeki uygulamasının bu yıl da süreceğini söyledi. Çırpanoğlu, ilçede faaliyet gösteren 7 kırtasiye üzerinden hiçbir ayrım gözetmeksizin dağıtılacak çeklerle öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, tüm öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına başarılı bir eğitim yılı diledi.